Dự kiến phẫu thuật miễn phí cho 135 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 19/10, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm II (Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là năm thứ 2 chương trình được triển khai tại Phú Thọ. Với định hướng trở thành hoạt động thường niên, chương trình không chỉ hỗ trợ phẫu thuật trước mắt mà còn hướng tới đồng hành lâu dài cùng trẻ em khuyết tật và gia đình.

Điểm nhấn năm nay là sự tham gia hội chẩn, trực tiếp phẫu thuật của các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tuyến Trung ương. Sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương góp phần nâng cao chất lượng khám, hội chẩn, điều trị, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm ngay tại địa phương.

Các chuyên gia, bác sĩ kiểm tra, đánh giá tình trạng khuyết tật ở trẻ.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 19-23/10, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giúp các em cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng. Chương trình dự kiến khám, hội chẩn cho khoảng 300 trẻ em và phẫu thuật cho 135 trường hợp đủ điều kiện chuyên môn.

Các bệnh nhi được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện những xét nghiệm cần thiết trước khi có chỉ định phẫu thuật phù hợp; đồng thời được chăm sóc, theo dõi sau phẫu thuật nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

Các chuyên gia, bác sĩ kiểm tra, đánh giá tình trạng khuyết tật ở trẻ.

Bên cạnh những trẻ đã được sàng lọc trước đó, chương trình còn tiếp nhận các trường hợp chưa được khám chuyên khoa, tạo điều kiện để gia đình đưa con đến kiểm tra sức khỏe và tư vấn hướng điều trị phù hợp. Đối với nhiều gia đình còn khó khăn về kinh tế, đây là cơ hội tốt để con em được chăm sóc y tế kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Nhân viên y tế hướng dẫn các gia đình hoàn thiện các thủ tục khám bệnh.

Chương trình khám, phẫu thuật miễn phí tại Phú Thọ là hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mở ra cơ hội để các em vượt qua khiếm khuyết, tự tin hòa nhập và hướng tới tương lai tươi sáng.

Lê Hoàng