Phát triển thế mạnh phẫu thuật ngoại khoa tại tuyến khu vực

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ trong điều trị, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đang từng bước nâng cao năng lực phẫu thuật ngoại khoa, tạo thêm cơ hội để người dân được điều trị ngay tại địa phương.

Với đội ngũ bác sĩ gồm thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, cùng ê-kíp Gây mê – Hồi sức giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị phục vụ phẫu thuật, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đang từng bước mở rộng phạm vi can thiệp, từ các kỹ thuật thường quy đến những trường hợp có tổn thương phức tạp, người bệnh cao tuổi hoặc mắc nhiều bệnh lý nền.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường thực hiện kỹ thuật tán sỏi nội soi.

Hiện nay, Trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình và tiết niệu như: phẫu thuật kết hợp xương ở các vị trí phức tạp, trong đó có xương đùi, xương cánh tay; phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em, phẫu thuật thoát vị bẹn ngoài phúc mạc; cắt lách cấp cứu, cắt túi mật; nội soi tán sỏi tiết niệu bằng laser và tán sỏi ngược dòng.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân nam, 44 tuổi, được tiếp nhận vào khoảng 23 giờ ngày 14/10 do kính cắt vào cẳng tay phải. Các vết thương sâu gây tổn thương nhiều nhóm cơ quan trọng. Trước tình trạng tổn thương phức tạp, ê-kíp khẩn trương đánh giá, làm sạch vết thương, cầm máu và khâu phục hồi các cơ bị đứt theo tổn thương thực tế; đồng thời kiểm tra chức năng vận động, tuần hoàn vùng bàn tay. Quá trình xử trí đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác nhằm phục hồi cấu trúc giải phẫu, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh.

Việc xử trí trường hợp này cho thấy khả năng tổ chức cấp cứu và phối hợp chuyên môn của Trung tâm trước những tổn thương đòi hỏi can thiệp kịp thời. Từ yêu cầu cầm máu đến khâu phục hồi các nhóm cơ, mỗi bước đều đòi hỏi về kỹ năng và sự thận trọng của phẫu thuật viên. Đây cũng là thực tiễn giúp đội ngũ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý các chấn thương tương tự.

Phẫu thuật xương đùi đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao được thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, trường hợp bệnh nhân nữ, 81 tuổi, bị gãy phức tạp liên lồi cầu xương cánh tay trái, kèm gãy xương bàn II tay trái đặt ra những yêu cầu khác trong điều trị. Tổn thương ở vùng đầu dưới xương cánh tay liên quan đến khớp khuỷu, có thể ảnh hưởng đến độ vững của khớp và khả năng vận động về sau.

Người bệnh tuổi cao, mắc nhiều bệnh lý nền nên việc điều trị phải được cân nhắc thận trọng, từ đánh giá trước phẫu thuật, lựa chọn phương pháp can thiệp đến theo dõi hậu phẫu. Yêu cầu chuyên môn vì thế bao gồm cả xử trí tổn thương xương khớp và kiểm soát tình trạng toàn thân, hướng tới bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Ca bệnh cho thấy những yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực điều trị tại tuyến khu vực. Với người bệnh cao tuổi, trình độ chuyên môn cần được thể hiện đồng bộ ở khả năng đánh giá nguy cơ, lựa chọn phương án phù hợp và phối hợp chăm sóc. Việc tiếp cận những trường hợp như vậy là cơ sở để Trung tâm tiếp tục hoàn thiện năng lực điều trị, đáp ứng nhu cầu của nhóm người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ.

Khả năng phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn còn được thể hiện qua ca cấp cứu bệnh nhân nữ, 87 tuổi, nguy kịch do thủng ruột non bởi xương cá. Người bệnh nhập viện sau ba ngày ăn canh cá, với biểu hiện đau bụng dữ dội, bụng cứng và sốt cao. Qua phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện xương cá gây thủng ruột non, dẫn đến viêm phúc mạc.

Đáng chú ý, người bệnh đồng thời mắc bệnh lý nhiều van tim, tăng áp động mạch phổi mức độ vừa và tăng huyết áp. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ trong gây mê, phẫu thuật và hồi sức, đòi hỏi ê-kíp Ngoại khoa và Gây mê – Hồi sức phối hợp chặt chẽ trong xử trí tổn thương, kiểm soát nguy cơ và chăm sóc sau mổ.

Trung tâm Y tế Vĩnh Tường tiếp tục làm chủ các kỹ thuật mới đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân.

Mỗi ca phẫu thuật thành công là kết quả của kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của cả ê-kíp. Giá trị của những kết quả ấy còn nằm ở việc giúp đội ngũ củng cố kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và tăng khả năng phối hợp trước những tình huống phức tạp. Qua từng ca bệnh, sự tiến bộ về chuyên môn được bồi đắp, tạo nền tảng để Trung tâm từng bước làm chủ thêm các kỹ thuật mới.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ, phát huy hiệu quả trang thiết bị và tăng cường phối hợp chuyên môn. Lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm trọng tâm, những kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn sẽ là nền tảng để đơn vị phát triển bền vững thế mạnh ngoại khoa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Lê Minh