Vì sức khỏe Nhân dân

Đứng trước khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, song, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương từng bước khắc phục, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ngày càng nâng cao.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương hướng dẫn người dân đến khám bệnh.

Sau khi được sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị sự nghiệp y tế, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương được giao 250 giường bệnh, đội ngũ 227 cán bộ, trong đó có 57 bác sĩ, 10 dược sĩ đại học, 82 điều dưỡng... Những ngày này, hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) tại trung tâm duy trì ổn định. Trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp đón hơn 400 lượt người đến khám, điều trị, trong đó, khoảng 260 bệnh nhân điều trị nội trú.

Là người thường xuyên đến trung tâm khám, điều trị bệnh, bà Kim Thị Chung (60 tuổi) ở thôn Đồi, xã Tam Dương cảm nhận rõ những thay đổi trong hoạt động KCB ở đây. Mắc bệnh tiểu đường đã 12 năm, mỗi tháng bà đến trung tâm khám và lấy thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Trong lúc chờ kết quả, bà Chung chia sẻ: “Cơ sở vật chất của trung tâm đã xuống cấp, có những khu vực chưa thực sự thuận tiện cho người bệnh. Khi biết trung tâm sẽ được đầu tư xây dựng mới, chúng tôi rất phấn khởi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chăm sóc sức khoẻ người dân, nhất là những người mắc bệnh mạn tính phải đến khám, theo dõi sức khỏe thường xuyên".

Được hình thành từ việc sắp xếp các đơn vị, cơ sở hạ tầng của trung tâm hiện có nhiều địa điểm, gây khó khăn trong quản lý và tổ chức hoạt động. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng KCB và chăm sóc người bệnh. Trang thiết bị y tế chưa đồng bộ, một số thiết bị đã hỏng, không thể sửa chữa nhưng chưa được thay thế. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế, trung tâm xác định nâng cao chất lượng chuyên môn là giải pháp giữ chân người bệnh, củng cố niềm tin của Nhân dân. 6 tháng đầu năm, trung tâm đã thực hiện hơn 40.700 lượt khám, điều trị nội trú cho hơn 8.600 lượt người và hơn 13.000 lượt người điều trị ngoại trú, thực hiện gần 400 ca phẫu thuật, hơn 52.800 ca thủ thuật và triển khai 4.470 kỹ thuật chuyên môn. Cùng với đó, chất lượng phục vụ từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt từ 92% trở lên. Đây là cơ sở quan trọng để trung tâm tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, cải cách quy trình tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường tiếp nhận, xử lý phản hồi của người bệnh.

Cùng với đảm bảo hoạt động KCB, trung tâm chú trọng nâng cao năng lực điều trị ngay tại tuyến cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận và triển khai thành công gói kỹ thuật lọc máu bằng kỹ thuật HDF online, đồng thời đầu tư thêm 3 máy chạy thận nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh trên địa bàn.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức KCB. Từ tháng 4/2025, trung tâm đã triển khai hoàn toàn bệnh án điện tử, số hóa gần như toàn bộ hoạt động KCB; đồng thời ứng dụng tiếp nhận khám BHYT bằng căn cước công dân, VNeID, trả kết quả khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký điện tử và các hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế. Trung tâm cũng đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai đồng bộ tiện ích đặt và tiếp nhận lịch hẹn khám trực tuyến trên nhiều nền tảng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh yêu cầu của người dân về chất lượng, sự thuận tiện và tính minh bạch trong KCB ngày càng cao.

Bác sĩ CKII Đỗ Trọng Cán - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng KCB; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao, từng bước phát triển các chuyên ngành sâu như hồi sức cấp cứu, nội tim mạch, tiêu hóa, nội tiết - chuyển hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện bệnh án điện tử và triển khai thêm kỹ thuật mới. Cùng với đó, đơn vị sẽ được đầu tư xây mới, tạo nền tảng để phát triển chuyên môn, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng người dân phải vượt tuyến.

Hồng Nhung