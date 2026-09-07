Xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc

Là đơn vị sự nghiệp y tế hạng II, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn có quy mô 307 giường bệnh, 17 khoa, phòng và 236 cán bộ, viên chức, người lao động. Mỗi ngày, trung tâm tiếp đón khoảng 300 lượt người đến khám, chữa bệnh. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn chăm sóc người bệnh mắc bệnh viêm phế quản mạn tính do tiền sử hút thuốc lâu năm.

Do mắc bệnh đái tháo đường, hằng tháng, bà Đinh Thị Mến (70 tuổi) ở xã Minh Đài phải đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn khám và điều trị. Bà Mến chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đến khám bệnh tôi cảm thấy rất đau đầu, khó chịu vì khói thuốc lá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi nhận thấy tình trạng người nhà bệnh nhân hút thuốc ở khu vực phòng chờ, hành lang, khu vực căng tin đã giảm hẳn. Không khí quanh khu vực khám và cả buồng điều trị nội trú trong lành hơn”.

Hướng đến xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, cùng với hoạt động truyền thông gián tiếp, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp tới từng cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, người nhà chăm nuôi. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động, trung tâm phát động phong trào không hút thuốc lá và đưa nội dung xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua. Trung tâm đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào “Nói không với thuốc lá”; đồng thời phê bình, kỷ luật nghiêm những cá nhân không chấp hành nội quy, quy định của đơn vị. Đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân, trung tâm tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp hội đồng người bệnh. Cán bộ, nhân viên y tế trở thành những tuyên truyền viên nhắc nhở người bệnh và người thân không hút thuốc lá, đảm bảo môi trường khám chữa bệnh trong lành, sạch đẹp. Bác sĩ CKI Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn cho biết: “Trung tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc lá. Trong khuôn viên trung tâm hiện không còn hình ảnh cán bộ, nhân viên, người bệnh hay người nhà bệnh nhân hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Tại Khoa Khám bệnh hay các buồng điều trị, lượng người rất đông, nhưng đa số người dân và cán bộ nhân viên y tế đều thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá”.

Những việc làm thường xuyên nâng cao nhận thức của mỗi tập thể, cá nhân tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn và người bệnh, người nhà bệnh nhân trong xây dựng đơn vị không khói thuốc đã trở thành hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Hồng Nhung