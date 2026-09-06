Chân Mộng quản lý sức khoẻ người dân ngay từ cơ sở

Với hơn 38.000 nhân khẩu, xã Chân Mộng đã hoàn tất công tác rà soát, đối chiếu thông tin, lập danh sách các nhóm đối tượng và chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Dự kiến từ giữa tháng 9 đến tháng 12/2026, Trạm y tế (TYT) xã sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thôn dân cư tiến hành các đợt khám sàng lọc, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, xã Chân Mộng đã chủ động triển khai các phần việc chuẩn bị. Xã thành lập các tổ thu thập thông tin hành chính tại các thôn; chỉ đạo TYT xã và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu thông tin đối tượng; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương, chủ động tham gia.

Nhân viên TYT xã Chân Mộng nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý sức khoẻ điện tử, phục vụ công tác khám sàng lọc sức khoẻ toàn dân sắp tới.

Đến ngày 3/9, toàn xã đã rà soát hơn 38.000 người thuộc 5 nhóm đối tượng ở 42 thôn dân cư. Qua rà soát cho thấy, từ đầu năm đến nay, có gần 17.400 người được khám sức khoẻ tại các cơ sở y tế, còn hơn 21.000 người chưa được khám. Trong số này, hơn 14.000 người thuộc nhóm 1 (người cao tuổi, khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính...) và nhóm 5 (người không có BHYT, lao động tự do, trẻ em không đến trường, sinh viên...), hơn 7.000 người thuộc nhóm 2 (trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh).

Đây là 3 nhóm đối tượng UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai khám sàng lọc và chỉ đạo triển khai khám sàng lọc. Riêng nhóm 3 và nhóm 4 do người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng lao động chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo quy định.

Với quy mô dân số lớn, việc tổ chức khám sàng lọc cho hàng chục nghìn người là nhiệm vụ không nhỏ đối với xã Chân Mộng. Đặc biệt, số người thuộc nhóm 1 và nhóm 5 chưa được khám còn lớn, đòi hỏi địa phương phải tính toán kỹ phương án tổ chức, từ bố trí nhân lực, địa điểm, trang thiết bị, vật tư y tế đến phân luồng, điều phối người dân, bảo đảm các đợt khám diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng tiến độ.

Hiện nay, xã đã hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, lập danh sách đối tượng và đang phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng xây dựng lịch khám chi tiết, dự kiến triển khai từ giữa tháng 9 đến tháng 12. Lịch khám phân bổ theo từng thôn, từng nhóm đối tượng để bảo đảm tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân.

Cán bộ Trạm y tế xã khám sàng lọc sức khoẻ cho học sinh Trường THPT Chân Mộng.

Để thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, TYT xã Chân Mộng giữ vai trò nòng cốt. Trạm có trụ sở chính đặt ở trung tâm xã và 3 điểm y tế trực thuộc. Quy mô hoạt động mở rộng kéo theo phạm vi phục vụ và khối lượng nhiệm vụ tăng lên đáng kể. Trong khi nguồn nhân lực của trạm chỉ có 38/56 biên chế được giao. Trạm còn thiếu nhân lực, nhất là bác sĩ trẻ có trình độ chuyên môn cao, bác sĩ chuyên khoa, cận lâm sàng, công nghệ thông tin, kế toán chuyên ngành y tế. Cơ sở vật chất tại một số điểm y tế chưa đáp ứng yêu cầu; một số điểm xuống cấp, diện tích làm việc và khu chức năng còn hạn chế, hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế chưa đồng bộ.

Bên cạnh những khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất, việc huy động người dân tham gia khám cũng đặt ra yêu cầu về phương thức tổ chức. Một bộ phận người dân đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia nếu lịch khám không phù hợp.

Bác sĩ Hà Duy Tiến - Giám đốc TYT xã Chân Mộng cho biết: Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là bước quan trọng để chuyển từ tư duy “có bệnh mới đi khám” sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Việc hoàn thành rà soát hơn 38.000 người là tiền đề quan trọng để triển khai việc khám sàng lọc diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Theo kế hoạch, các đợt khám sẽ được tổ chức tại TYT xã và các điểm y tế trực thuộc. Các thôn phối hợp tăng cường tuyên truyền, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm khám đến từng nhóm đối tượng. Những trường hợp vắng mặt hoặc chưa thể tham gia theo lịch sẽ được rà soát, lập danh sách để tổ chức khám bổ sung, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Trong những tháng cuối năm, khi chương trình được triển khai trên diện rộng, hiệu quả khám sàng lọc sẽ không chỉ được thể hiện qua số lượng người dân được khám mà còn ở khả năng phát hiện sớm bệnh tật, lập hồ sơ và quản lý sức khỏe lâu dài. Đây cũng là dịp để xã Chân Mộng tăng cường phối hợp giữa chính quyền, ngành Y tế và cộng đồng, từng bước củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ địa bàn dân cư.

Hồng Nhung