Bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khoẻ cộng đồng

Bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân và chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm từng bước tạo chuyển biến tích cực trong kiểm soát nguy cơ, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, tập trung theo thời điểm, những địa bàn và nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Từ Tết Nguyên đán, mùa lễ hội Xuân, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đến Tháng hành động vì ATTP, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát nguy cơ và phòng, chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường. Nhờ đó, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Cán bộ Chi cục An toàn thực phẩm kiểm tra, giám sát việc thực hiện ATTP tại cơ sở kinh doanh ăn uống trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Công tác kiểm tra, hậu kiểm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các nguy cơ mất ATTP. Riêng ngành Y tế đã chủ trì, phối hợp tổ chức gần 200 đoàn, thực hiện kiểm tra, trong đó hơn 90% cơ sở đạt yêu cầu. Lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cùng với ngành Y tế, các ngành chức năng cũng tăng cường kiểm soát ATTP theo lĩnh vực được phân công. Qua đó, công tác bảo đảm ATTP được kiểm soát ngay từ khâu sản xuất, góp phần hạn chế nguy cơ thực phẩm không an toàn đi vào chuỗi cung ứng. Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra trên 300 vụ việc, xử lý vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời tiêu hủy hàng hóa vi phạm không bảo đảm ATTP cùng hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn. Công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP cũng được Công an tỉnh triển khai quyết liệt.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Phù Ninh (phân hiệu Phù Ninh 2) kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào phục vụ bếp ăn bán trú.

Những kết quả cho thấy sự quyết liệt trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, bảo đảm ATTP không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Để kiểm soát một chuỗi thực phẩm ngày càng đa dạng, từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ, cần sự tham gia và trách nhiệm của tất cả các chủ thể. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục chú trọng phân định rõ trách nhiệm quản lý theo ngành, lĩnh vực, nhóm sản phẩm và địa bàn. Nguyên tắc một cơ sở, một sản phẩm chỉ do một cơ quan chủ trì quản lý được thực hiện nhằm hạn chế chồng chéo, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý và từng bước khắc phục những khoảng trống trong quản lý.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được xác định là giải pháp căn cơ. Đồng chí Điêu Quang Đạo - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATTP tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTP cho cộng đồng, ngành Y tế đã tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động và xây dựng phóng sự, tọa đàm, đăng tải tin, bài, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị và hàng chục buổi truyền thông trực tiếp cho gần 1.200 người tham gia. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện quy định về ATTP. Tại các cơ sở giáo dục, trách nhiệm bảo đảm ATTP được gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. Ngành Giáo dục đã tập huấn kiến thức ATTP cho gần 8.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại gần 2.000 cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao năng lực quản lý tại gần 1.100 bếp ăn bán trú.

Mặc dù đạt những kết quả tích cực, nhưng công tác bảo đảm ATTP vẫn đứng trước không ít khó khăn. Địa bàn quản lý rộng, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn, trong khi nhân lực làm công tác quản lý ở một số nơi còn mỏng. Một bộ phận cơ sở chưa chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện ATTP, nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn, bảo quản thực phẩm. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và truy xuất nguồn gốc còn hạn chế.

Do vậy, cùng với tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, tỉnh tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước; chủ động phòng ngừa, giám sát nguy cơ và sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Đồng thời, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh cần xác định ATTP là điều kiện tiên quyết để duy trì hoạt động; người tiêu dùng chủ động lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, bảo đảm chất lượng và phản ánh những hành vi vi phạm.

Hồng Nhung