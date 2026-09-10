Cập nhật kỹ thuật đường truyền trị liệu và chuẩn hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân cho hơn 100 y, bác sĩ

Ngày 10/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty TNHH Teleflex Medical Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư Halico tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Cập nhật các đường truyền trị liệu, giúp tối ưu hiệu quả dược lý, kiểm soát biến chứng và kinh nghiệm xây dựng gói chăm sóc”.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình tập huấn tiền Hội nghị quốc tế về y học cấp cứu và hồi sức năm 2026, thu hút sự tham gia của hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh khu vực phía Bắc.

Trong thực hành cấp cứu và hồi sức tích cực (ICU), tiếp cận đường truyền tĩnh mạch được coi là “mạch máu sinh mệnh” của người bệnh. Việc lựa chọn chính xác phương tiện tiếp cận, tối ưu hóa hiệu quả dược lý và kiểm soát tối đa các nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nhiễm khuẩn đường truyền là kỹ thuật lâm sàng đòi hỏi sự chuẩn hóa nghiêm ngặt. Việc tuân thủ các gói chăm sóc dựa trên bằng chứng khoa học không chỉ quyết định hiệu quả cứu chữa người bệnh trong thời điểm then chốt mà còn nâng cao chất lượng điều trị toàn diện.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thầy thuốc ưu tú Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Việc thiết lập và quản lý đường truyền tĩnh mạch không đơn thuần là kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể, mà liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ hệ mạch, nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế thấp nhất các rủi ro nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết hay tắc mạch.

Là bệnh viện chuyên khoa hạng I của tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ luôn xác định đào tạo liên tục, tiếp cận kỹ thuật hiện đại và tăng cường hợp tác chuyên môn là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chia sẻ nhiều báo cáo chuyên sâu. Nội dung tập trung vào cập nhật giải pháp đường truyền tĩnh mạch trị liệu nhằm tối ưu hóa dược lý; kinh nghiệm xây dựng, ứng dụng gói chăm sóc chuẩn tại các đơn vị cấp cứu, ICU; đồng thời đúc kết thực tiễn triển khai các kỹ thuật đường truyền mới tại tuyến y tế cơ sở.

Bên cạnh lý thuyết, các đại biểu đã trực tiếp thực hành kỹ thuật trên mô hình mô phỏng chuẩn hóa, thảo luận và xử lý các tình huống lâm sàng phức tạp thường gặp. Thông qua chương trình, đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh và khu vực được củng cố tư duy y học dựa trên bằng chứng, nâng cao kỹ năng thực hành, góp phần chuẩn hóa quy trình và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Đinh Vũ