Tiên Lương nêu cao trách nhiệm trong khám sàng lọc sức khỏe toàn dân

Với dân số đông, gần 38.400 người, địa bàn rộng, xã Tiên Lương xác định khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành Y tế mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Từ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến tuyên truyền, tổ chức khám và cập nhật dữ liệu sức khỏe, địa phương đang từng bước tạo nền nếp trong công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở.

Theo báo cáo của UBND xã Tiên Lương, trong 8 tháng năm 2026, toàn xã đã có gần 15.200 lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Riêng tháng 8, số người được khám đạt gần 1.200 người, chủ yếu là nhóm trên 18 tuổi. Công tác khám sức khỏe từng bước được triển khai rộng rãi, hướng tới bao phủ các nhóm dân cư trên địa bàn.

Đông đảo người dân đăng ký tham gia khám sàng lọc sức khoẻ miễn phí tại Trạm Y tế xã Tiên Lương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lương cho biết: “Để đạt mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho toàn dân, chính quyền xã xác định khâu tổ chức phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, tránh tình trạng người dân tập trung đông, chờ đợi lâu hoặc bỏ sót đối tượng. Vì thế, trong đợt 1 vừa qua, UBND xã đã xây dựng lịch khám cụ thể theo từng thôn, nhóm đối tượng, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ cho từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tuyên truyền, phát huy vai trò của các chi hội, tổ chức đoàn thể ở thôn để vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia khám đúng lịch”. Theo đó, tại mỗi điểm khám, xã bố trí 5 đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn người dân thực hiện quy trình khám, di chuyển giữa các khu vực, lấy số thứ tự, xếp hàng, chờ khám và thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của nhân viên y tế; hỗ trợ người dân tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Cùng với đó, Công an xã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm khám với ít nhất 2 cán bộ, chiến sĩ và các thành viên Tổ an ninh phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đối với những người chưa tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, lực lượng Công an xã hỗ trợ thực hiện ngay trong quá trình tổ chức khám. Việc phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với từng lực lượng cho thấy địa phương không xem hoạt động khám sức khỏe đơn thuần là một đợt khám bệnh mà đang hướng tới xây dựng quy trình quản lý sức khỏe người dân có tính hệ thống.

Người dân phấn khởi khi được khám sức khoẻ miễn phí ngay tại Trạm Y tế xã.

Để bảo đảm người dân được khám thuận lợi, khoa học, xã Tiên Lương tổ chức khám tại Trạm Y tế xã theo từng thôn, với tổng số hơn 2.000 người thuộc 4 thôn Xóm Thịnh, Thủy Trầm, Phai Chi và Xóm Giữa. Việc phân bổ cụ thể thời gian, số lượng người khám giúp địa phương chủ động điều tiết, hạn chế tập trung đông và tránh bỏ sót đối tượng. Bác sĩ Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết: “Cùng với chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất, Trạm chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trạm phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HIS) cập nhật đầy đủ các biểu mẫu khám sức khỏe; đồng thời phối hợp với VNPT Phú Thọ để thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu sau khi kết thúc đợt khám”.

Khám sàng lọc sức khoẻ hoặc khám sức khoẻ định kỳ là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý sức khỏe Nhân dân. Công tác cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeiD ở xã Tiên Lương đã được triển khai song song với hoạt động khám bệnh. 8 tháng qua, có gần 3.500 người được khám tại Trạm Y tế, trong đó trên 500 người đã được lập Sổ sức khỏe điện tử. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác có trên 8.600 trong tổng số gần 11.400 người được khám đã được lập sổ.

Công an và đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân tích hợp Sổ sức khoẻ điện tử lên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện khám sàng lọc sức khoẻ toàn dân không tránh khỏi những khó khăn. Là xã đông dân, địa bàn rộng, việc rà soát các nhóm đối tượng trong thời gian ngắn gặp nhiều trở ngại. Một số trường hợp đã được khám tại các cơ sở y tế nhưng chưa cập nhật hoặc báo chưa khám, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp số liệu. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí phục vụ hoạt động khám chưa có hướng dẫn, phân bổ cụ thể. Công tác vận động người dân tham gia vẫn gặp khó do một bộ phận còn tâm lý e ngại, cho rằng không có bệnh thì không cần đi khám hoặc chưa nhận thấy rõ lợi ích của khám sức khỏe định kỳ. Vì thế, xã cần tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, vận động, đồng thời nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của gói khám. UBND xã cũng kiến nghị UBND tỉnh, Sở Y tế quan tâm chỉ đạo bổ sung các dịch vụ khám cận lâm sàng nhằm thu hút người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Từ sự chuẩn bị chu đáo và phân công rõ trách nhiệm, xã Tiên Lương quyết tâm đưa công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quan trọng hơn, thông qua mỗi đợt khám, địa phương từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực quản lý sức khỏe tại cơ sở và tạo nền tảng để người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục.

Hồng Nhung