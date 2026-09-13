Bước chuyển trong chăm sóc sức khỏe toàn dân

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Phú Thọ đã từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp thực tiễn. Từ kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng khám sức khỏe toàn dân đến đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đã tạo nền tảng để ngành Y tế phát triển theo hướng chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nghị quyết số 72-NQ/TW được xác định là một trong những định hướng quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên địa bàn 148 xã, phường, hệ thống trạm y tế được sắp xếp, kiện toàn theo quy định, bảo đảm duy trì liên tục các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu, không để gián đoạn công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây là bước chuyển quan trọng trong việc củng cố y tế cơ sở, bởi mục tiêu của Nghị quyết đặt trọng tâm vào phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng. Đến năm 2025, hơn 40% số trạm y tế có ít nhất 4 - 5 bác sĩ, ước năm 2026 đạt 44,6%. Tỷ lệ trạm y tế được bảo đảm nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ từ mức 28% năm 2025 dự kiến tăng lên 39% trong năm 2026. Đây là những chỉ số phản ánh nỗ lực từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực y tế cơ sở, dù để đạt mục tiêu 100% vào năm 2030 vẫn cần nguồn lực đầu tư lớn và giải pháp căn cơ. Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm Y tế khu vực tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế. Các địa phương chủ động tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và nhu cầu cung ứng dịch vụ. Qua đó, trạm y tế từng bước được định hướng trở thành tuyến đầu trong quản lý sức khỏe Nhân dân. Năm 2025, các trạm y tế tuyến xã thực hiện hơn 997.500 lượt khám, chữa bệnh BHYT; ước năm 2026 đạt hơn 1 triệu lượt.

Cán bộ Trạm y tế xã Chân Mộng rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế cấp cho người dân.

Ở tuyến chuyên sâu, tỉnh Phú Thọ hiện có 2 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu là Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nhân lực và năng lực chuyên môn kỹ thuật; đồng thời xây dựng đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Phú Thọ theo hướng đảm nhận chức năng khám, chữa bệnh chuyên sâu cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc, góp phần giảm chuyển tuyến Trung ương.

Chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe cũng được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử năm 2025 đạt 26,15%, ước năm 2026 đạt trên 50%, hướng tới mục tiêu 100% vào năm 2030. Việc hình thành dữ liệu sức khỏe điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho người dân theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh mà còn giúp ngành Y tế từng bước chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động dựa trên dữ liệu.

Cùng với chăm sóc sức khỏe thường xuyên, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phục hồi chức năng tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 2 bệnh viện có chuyên khoa Lão khoa. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Lão khoa nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đang triển khai Dự án Bệnh viện Lão khoa Lạc Hồng do Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Lạc Hồng đầu tư, góp phần đa dạng mạng lưới cơ sở chăm sóc, điều trị chuyên ngành lão khoa. Mạng lưới phục hồi chức năng gồm 2 bệnh viện thực hiện chức năng chuyên môn, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người dân.

Công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm kỷ cương trong lĩnh vực y tế cũng là nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. Theo đó, từ ngày 1/7/2025 đến tháng 8/2026, Sở Y tế đã tiếp nhận 114 đơn thư phản ánh, từ đó tham mưu kiểm tra, xác minh 5 vụ việc và ban hành văn bản chấn chỉnh. Kết quả, xử lý vi phạm hành chính 16 vụ với số tiền phạt hơn 493 triệu đồng, yêu cầu khắc phục hậu quả 2 vụ. Việc xử lý kịp thời những vi phạm đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, phòng ngừa lạm dụng, trục lợi chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ những kết quả bước đầu cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW trên địa bàn tỉnh đang chuyển dần từ nhận thức sang hành động, từ định hướng chung sang những nhiệm vụ cụ thể gắn với từng chỉ tiêu, từng cấp, từng địa bàn. Tuy nhiên, một số mục tiêu vẫn còn khoảng cách, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm nhân lực cho trạm y tế. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, đẩy nhanh đầu tư trang thiết bị, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và quản lý sức khỏe toàn dân, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân.

Hồng Nhung