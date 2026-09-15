Thu Cúc quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, chủ động phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân, Trạm Y tế xã Thu Cúc phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trên địa bàn.

Công an xã Thu Cúc hỗ trợ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID trong buổi khám sàng lọc miễn phí tại Trạm Y tế xã.

Xã miền núi Thu Cúc hiện có hơn 11.300 nhân khẩu. Qua rà soát, toàn xã có 5.370 người trong diện được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch, phân bổ nhân lực, trang thiết bị và tổ chức các điểm khám phù hợp thực tế.

Thực hiện kế hoạch, những ngày đầu tháng 9, Trạm Y tế xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn tổ chức khám sàng lọc tại 4 thôn gồm Mỹ Á, Liên Chung, Chiềng Đồng và Chiềng cho 290 người. Kết quả bước đầu cho thấy, việc tổ chức khám theo địa bàn dân cư giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ y tế phát hiện những vấn đề sức khỏe cần tiếp tục theo dõi, tư vấn hoặc chuyển tuyến điều trị.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân thôn Liên Chung, xã Thu Cúc.

Đồng chí Hà Hoàng Quân - Giám đốc Trạm Y tế xã Thu Cúc cho biết: Đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng kế hoạch khám các đợt tiếp theo phù hợp, bảo đảm việc khám được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và hiệu quả. Cùng với tổ chức khám, trạm chú trọng cập nhật đầy đủ thông tin người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.

Riêng đối với trẻ em, học sinh, các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách học sinh gửi Trạm Y tế trước ngày 10/9/2026 để thực hiện việc kiểm tra sức khỏe học sinh trong tháng 9 và 10. Kết quả khám sẽ được nhập liệu, cập nhật và đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Với việc phân nhóm đối tượng, tổ chức khám theo từng địa bàn và gắn kết quả khám với hồ sơ sức khỏe điện tử, xã Thu Cúc đang từng bước tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở.

Hồng Nhung