Phẫu thuật cứu chi cho trẻ sơ sinh 12 giờ tuổi

Một trẻ sơ sinh tại Phú Thọ được phẫu thuật khi mới 12 giờ tuổi nhằm giải phóng vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân, khôi phục tuần hoàn và hạn chế nguy cơ tổn thương chi do hội chứng dải sợi ối.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công bước đầu cho một trẻ sơ sinh mắc hội chứng dải sợi ối, gây vòng thắt bẩm sinh tại nhiều vị trí ở tay và chân.

Bệnh nhi là con thứ hai của sản phụ B.T.T.N., trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ, cân nặng 3 kg, khóc to và có phản xạ tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra ngay sau sinh, các bác sĩ phát hiện trẻ có nhiều bất thường bẩm sinh tại tay và chân nên nhanh chóng mời bác sĩ ngoại khoa hội chẩn.

Kết quả thăm khám xác định trẻ có vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân trái; vòng thắt tại ngón 3, 4 của hai bàn tay và dị dạng bàn chân khoèo trái. Đáng chú ý, vòng xơ ở cẳng chân trái đã chèn ép mạch máu, thần kinh, làm giảm tưới máu xuống đầu chi.

Bệnh nhi với vòng da thắt nghẹt ở cẳng chân trái.

Trước nguy cơ tuần hoàn chi tiếp tục bị ảnh hưởng, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp quyết định phẫu thuật khi trẻ mới 12 giờ tuổi.

Theo ê-kíp điều trị, đây là trường hợp khó do bệnh nhi còn rất nhỏ, các cấu trúc mạch máu, thần kinh và tổ chức phần mềm ở chi chưa phát triển hoàn thiện, trong khi vòng xơ đã thắt sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến tuần hoàn.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ lựa chọn phương án phẫu thuật làm hai thì, từng bước giải phóng vòng thắt, đồng thời bảo đảm an toàn cho mạch máu, thần kinh và các tổ chức quan trọng của chi.

Trong thì phẫu thuật đầu tiên, ê-kíp tiến hành cắt bán phần vòng xơ, giải phóng vùng bị chèn ép, bảo tồn mạch máu và thần kinh; đồng thời xoay vạt da, khâu phục hồi tổ chức phần mềm tại vị trí vòng thắt.

Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi chặt chẽ về tuần hoàn chi, tình trạng vết mổ và sức khỏe toàn thân. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi ổn định, đầu chi hồng hào, vận động tốt và được xuất viện.

Gia đình được hướng dẫn tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà, tái khám đúng lịch. Dự kiến sau khoảng 1-3 tháng, khi tổ chức phần mềm ổn định hơn, các bác sĩ sẽ đánh giá và thực hiện thì phẫu thuật thứ hai để xử lý phần vòng thắt còn lại.

Theo các bác sĩ, việc chia ca mổ thành nhiều giai đoạn giúp vòng thắt được giải phóng từng bước, hạn chế nguy cơ thay đổi tuần hoàn quá đột ngột và tạo điều kiện cho tổ chức phần mềm hồi phục.

Ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của việc khám sàng lọc trẻ ngay sau sinh và phối hợp nhanh giữa các chuyên khoa. Với những dị tật có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch máu, thần kinh hoặc khả năng vận động, việc phát hiện và xử trí sớm có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị lâu dài.

Hoài Vũ