Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nói không với thuốc lá

Xác định xây dựng môi trường y tế an toàn, trong lành là yếu tố cốt lõi nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ cam kết trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, phong trào “Nói không với thuốc lá” không chỉ tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân, mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh cơ sở y tế văn minh, hiện đại, vì sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thường xuyên tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các khoa, phòng trong bệnh viện.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, đưa nội dung vào kế hoạch hoạt động chuyên môn và quy chế nội bộ; lồng ghép với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. 100% cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.

Tại các khoa, phòng, hành lang, khu vực chờ, bệnh viện lắp đặt hệ thống biển cấm, panô tuyên truyền trực quan. Bên cạnh hình thức tuyên truyền qua sinh hoạt hội đồng người bệnh, bệnh viện vận hành hệ thống camera giám sát toàn bộ khuôn viên, kịp thời nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Môi trường điều trị không khói thuốc mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Ông Nguyễn Văn Thành, phường Vĩnh Yên, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội A chia sẻ: “Tôi thấy thoải mái và yên tâm khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, bởi bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại; đội ngũ y, bác sĩ trình độ chuyên môn cao và môi trường thân thiện, sạch sẽ, không khói thuốc”. Sự đồng lòng, nêu gương của đội ngũ cán bộ y tế là hạt nhân lan tỏa phong trào. Bác sĩ CKI Trần Việt Long, Khoa Cấp cứu nhấn mạnh: “Đội ngũ cán bộ y tế chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc lá nơi làm việc không chỉ góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành, mà còn xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc”. Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khẳng định: “Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) qua hệ thống camera để hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm".

Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vinh dự nhận giải Nhì Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng bệnh viện không khói thuốc trở thành phong trào thi đua sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngọc Thắng