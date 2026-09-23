Y tế
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Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho hơn 2.100 học sinh

Ngày 23/9, tại Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho học sinh được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho hơn 2.100 học sinhLãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.

Tại chương trình, hơn 2.100 học sinh được khám các chuyên khoa: Nội - thần kinh, cơ xương khớp, mắt, ta - mũi - họng, răng - hàm - mặt, ngoại khoa, vận động, da liễu... Qua đó, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường thường gặp như cận thị, cong vẹo cột sống, rối loạn dinh dưỡng... Từ đó, tư vấn các biện pháp can thiệp kịp thời để không ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất của học sinh.

Kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe theo quá trình phát triển của mỗi học sinh.

Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho hơn 2.100 học sinhCác bác sĩ thăm khám cho học sinh Trường THCS Nông Trang.

Trong đợt này, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các trường học trên địa bàn các phường Nông Trang, phường Việt Trì, dự kiến có khoảng 20.000 học sinh được thăm khám và tư vấn sức khỏe.

Chương trình chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ giúp học sinh được khám miễn phí mà còn góp phần nâng cao nhận thức của gia đình và nhà trường trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em. Qua đó, từng bước xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, bền vững, tạo nền tảng cho thế hệ công dân tương lai tự tin học tập và phát triển.

Huyền Trang


Huyền Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh THCS phường Nông Trang tỉnh Phú Thọ chương trình chăm sóc sức khỏe Việt Trì Bệnh viện Khám sàng lọc Tư vấn sức khỏe Vấn đề sức khỏe
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