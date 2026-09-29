Rút ngắn 2 giờ chờ xét nghiệm nhờ chuyển đổi số và hệ thống xét nghiệm thống nhất

Từ chỗ người bệnh phải chờ 2,5-3 giờ để nhận kết quả xét nghiệm, thời gian này tại Bệnh viện Bạch Mai nay được rút xuống dưới 1 giờ; với bệnh nhân cấp cứu, chỉ khoảng 45 phút. Đằng sau con số này là quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và xây dựng một hệ thống xét nghiệm thống nhất từ quản trị đến chuyên môn, chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị

Từ những phòng xét nghiệm riêng lẻ đến một hệ thống thống nhất

Tại Hội nghị khoa học lần thứ nhất do Viện Xét nghiệm Y học tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 18/9, lãnh đạo Bệnh viện cho biết xu hướng của xét nghiệm y học hiện đại là hình thành các hệ thống thống nhất về chất lượng, dữ liệu và quản trị, tạo nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cũng như các kỹ thuật chuyên sâu về gen, tế bào.

Cùng xu hướng này, cách đây một năm, Bệnh viện Bạch Mai thành lập Viện Xét nghiệm Y học trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị xét nghiệm trong toàn Bệnh viện.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc hợp nhất không đơn thuần là sắp xếp lại các đầu mối hành chính, tập trung máy móc và nhân lực, mà hướng tới xây dựng một hệ thống xét nghiệm thống nhất về quản trị, đồng bộ về chuyên môn, chuẩn hóa chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

“Chúng ta đã chuyển từ tư duy từng phòng xét nghiệm riêng lẻ sang tư duy một nền tảng chẩn đoán chung, từ phân tán sang kết nối, từ cung cấp kết quả sang đồng hành cùng quyết định lâm sàng”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Số hóa hệ thống xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai

Rút ngắn 2 giờ chờ kết quả

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đang thí điểm liên thông với một số bệnh viện tỉnh, trong đó có Bắc Ninh. Trong nội bộ bệnh viện, các xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật cũng từng bước được liên thông giữa các khoa, phòng và kết nối với người bệnh thông qua chuyển đổi số.

Để thực hiện được điều này, các hệ thống bệnh án điện tử, HIS, LIS và PACS phải được kết nối, tạo thành một quy trình xuyên suốt từ lúc bác sĩ chỉ định xét nghiệm đến khi kết quả được trả về.

Trước đây, nhiều công đoạn vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công: bác sĩ chỉ định, người bệnh lấy mẫu, nhân viên vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm, sau đó kết quả được in và chuyển ngược lại. Riêng khâu vận chuyển mẫu có thể tiêu tốn đáng kể thời gian.

Chuyển đổi số và tự động hóa đã thay đổi quy trình này. Mỗi mẫu xét nghiệm được cấp mã vạch theo từng kỹ thuật; mẫu được vận chuyển tự động từ khu vực lấy mẫu, các đơn vị nội trú đến phòng xét nghiệm. Khi có kết quả, dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên hệ thống để bác sĩ và người bệnh có thể tiếp cận mà không phải chờ phiếu xét nghiệm giấy.

Nhờ đó, thời gian thực hiện xét nghiệm được rút ngắn đáng kể, hạn chế nguy cơ thất lạc giấy tờ, mẫu và kết quả. “Trước đây, một xét nghiệm có thể mất từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng, thì đến nay đã rút xuống dưới 1 tiếng. Với bệnh nhân cấp cứu thì chỉ mất khoảng 45 phút”, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng cho biết.

Toàn cảnh hội nghị

Một xét nghiệm đúng và kịp thời, mở ra đúng hướng điều trị

Trong y học hiện đại, xét nghiệm không chỉ là khâu hỗ trợ phía sau lâm sàng mà tham gia trực tiếp vào nhiều quyết định quan trọng: từ phát hiện nguy cơ, chẩn đoán, phân tầng bệnh đến lựa chọn và theo dõi điều trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, xét nghiệm y học là bộ phận quan trọng của hệ thống khám, chữa bệnh; chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng bệnh, đồng thời có vai trò trong giám sát dịch bệnh và ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp.

Cùng với sự phát triển nhanh của tự động hóa, sinh học phân tử, giải trình tự gen, giải phẫu bệnh số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu đối với xét nghiệm cũng thay đổi. Một kết quả không chỉ cần chính xác mà còn phải được trả đúng thời điểm, đúng người bệnh và được đặt trong đúng bối cảnh lâm sàng.

Do đó, hệ thống xét nghiệm hiện đại phải kiểm soát toàn bộ quy trình từ trước xét nghiệm, trong xét nghiệm đến sau xét nghiệm; đồng thời kết nối với bệnh án điện tử và dữ liệu lâm sàng. Khi được chuẩn hóa và quản trị phù hợp, dữ liệu xét nghiệm còn trở thành nguồn tài nguyên quan trọng cho nghiên cứu y sinh, phát hiện dấu ấn bệnh mới, xây dựng mô hình dự báo và hỗ trợ y học chính xác.

Hội nghị khoa học lần thứ nhất của Viện Xét nghiệm Y học diễn ra trong hai ngày 17-18/9, với các chuyên đề về huyết học - truyền máu, hóa sinh, giải phẫu bệnh - tế bào học, gen trị liệu - tế bào gốc... Qua đó, các chuyên gia cập nhật những tiến bộ mới, hướng tới nâng cao chất lượng xét nghiệm và đưa các công nghệ hiện đại vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Theo baochinhphu.vn