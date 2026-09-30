Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường xây dựng môi trường không khói thuốc

Xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, trong lành, không khói thuốc là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường chú trọng. Bằng việc cụ thể hóa các quy định, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, đơn vị từng bước xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện quy định không hút thuốc lá tại cơ sở y tế.

Mỗi ngày, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tiếp nhận khoảng 550 lượt người đến khám và duy trì điều trị nội trú cho gần 400 bệnh nhân. Lượng người ra vào lớn khiến việc duy trì môi trường xanh, sạch, không khói thuốc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn.

Nhận thức rõ tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe, nhất là tại cơ sở y tế - nơi tập trung nhiều người đang điều trị các bệnh về hô hấp, tim mạch, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào nền nếp, Trung tâm đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. 100% khoa, phòng cùng cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế ký cam kết thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế.

Cùng với đó, Trung tâm duy trì kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất; đưa tiêu chí “không khói thuốc” vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại và khen thưởng cuối năm đối với tập thể, cá nhân. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành trong cán bộ, nhân viên.

Công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc từ bỏ thuốc cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Các thông điệp được truyền tải qua pano, áp phích tại sảnh chờ, hành lang; đồng thời lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân về tác hại của thuốc lá, góp phần hạn chế hành vi hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế.

Đến nay, 100% cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường không hút thuốc tại nơi làm việc; tình trạng hút thuốc tại hành lang, sảnh chờ khám cơ bản không còn.

Ông Nguyễn Văn Tùng, xã Vĩnh Tường, người đang chăm sóc người thân điều trị nội trú tại Trung tâm, cho biết trước đây, tại bệnh viện vẫn có lúc bắt gặp người nhà bệnh nhân hút thuốc ở hành lang hoặc khu vực chung. Hiện nay, môi trường bệnh viện thoáng đãng hơn. Tại các sảnh chờ, khoa, phòng đều có biển cấm hút thuốc, góp phần nhắc nhở mọi người chấp hành. Không gian xanh, sạch giúp bệnh nhân và người nhà cảm thấy thoải mái, yên tâm điều trị.

BS.CKII Vũ Xuân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường, cho biết xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn gắn với trách nhiệm của đội ngũ y tế trong bảo vệ sức khỏe người bệnh. Môi trường khám, chữa bệnh trong lành góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh phục hồi sức khỏe.

Thời gian tới, bên cạnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cập nhật các kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc. Qua đó, giữ vững môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trần Tỉnh