Thuốc lá điện tử - cạm bẫy tàn phá thế hệ trẻ

Thiết kế nhỏ gọn, nhiều màu sắc, kiểu dáng và hương vị đa dạng, thuốc lá điện tử đang len lỏi vào đời sống giới trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh. Đằng sau vẻ ngoài bắt mắt ấy là những nguy cơ đối với sức khỏe, tâm lý và tương lai của thế hệ trẻ, đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Công an xã Bằng Luân tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử tại Trường THCS Bằng Luân.

Trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ mua bán, quảng bá và sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội, hướng đến đối tượng là thanh thiếu niên, người trẻ tuổi. Đáng lo ngại, một số đối tượng còn lợi dụng thuốc lá điện tử để ngụy trang, chứa hoặc sử dụng các chất cấm, khiến loại sản phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ và Công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời chú trọng phòng ngừa từ cơ sở. Tại xã Bằng Luân, Công an xã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp trong từng lớp học, giúp học sinh nhận diện thuốc lá điện tử, hiểu rõ tác hại và chủ động phòng tránh.

Điển hình như Trường THCS Bằng Luân, 359 học sinh ở 10 lớp đã được tuyên truyền và ký cam kết không sử dụng thuốc lá điện tử. Công an xã phối hợp với Ban Giám hiệu, gia đình và các tổ chức đoàn thể thường xuyên nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát sinh; đồng thời tham mưu kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán thuốc lá không đúng quy định, nhất là khu vực xung quanh trường học.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử được đẩy mạnh tại các trường học, khu dân cư và trên môi trường mạng; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng và nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp.... giúp người dân, nhất là học sinh nâng cao nhận thức, nhận diện rõ nguy cơ để chủ động phòng tránh thuốc lá điện tử.

Để ngăn chặn thuốc lá điện tử trở thành “cánh cửa” dẫn đến những hành vi nguy hiểm, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cha mẹ cần quan tâm, đồng hành và kịp thời nhận biết những thay đổi bất thường của con em. Nhà trường tăng cường giáo dục, trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức cho học sinh. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, quảng bá, sử dụng thuốc lá điện tử trái quy định.

Đừng để sự tò mò nhất thời trở thành thói quen khó từ bỏ. Nói không với thuốc lá điện tử hôm nay chính là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe, tương lai và góp phần xây dựng thế hệ trẻ Phú Thọ khỏe mạnh, bản lĩnh, nói không với những cám dỗ có hại.

Đinh Thắng