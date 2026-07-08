Đảm bảo nhân lực cho y tế cơ sở trong tình hình mới

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính giúp tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với mạng lưới y tế cơ sở, nhất là về nhân lực. Trước yêu cầu mới, ngành Y tế đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu và chăm sóc sức khỏe Nhân dân duy trì thông suốt.

Bác sĩ Trạm y tế xã Xuân Đài khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm chủng.

Sau sáp nhập, toàn tỉnh giảm từ 494 trạm y tế (TYT) xuống còn 148 TYT trực thuộc UBND các xã, phường; đồng thời duy trì 354 điểm y tế nhằm bảo đảm người dân vẫn được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa bàn cư trú. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, hơn 3.900 chỉ tiêu biên chế và 3.395 viên chức TYT được chuyển giao về địa phương quản lý.

Việc tinh gọn đầu mối giúp nâng cao hiệu quả quản lý, song cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể về quy mô dân số phục vụ, địa bàn quản lý và khối lượng công việc tại mỗi TYT.

Trước sáp nhập thành TYT xã Đông Thành, 3 TYT: Đông Thành, Võ Lao, Khải Xuân hoạt động độc lập, mỗi đơn vị có 5 cán bộ, nhân viên. Trung bình mỗi năm, các trạm tiếp nhận từ 6.000-7.000 lượt người tới khám. Sau khi sáp nhập TYT xã, khối lượng công việc tăng lên trong khi nguồn nhân lực hạn chế.

Giám đốc TYT xã Bùi Văn Thống cho biết: “Trước đây một trạm chỉ phụ trách một đơn vị hành chính thì nay phải quản lý toàn bộ địa bàn xã mới sau sáp nhập. Bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu, cán bộ y tế còn đồng thời thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân, hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, công tác dân số, an toàn thực phẩm, y tế học đường và nhiều chương trình mục tiêu khác. So với định biên giao, TYT xã hiện còn thiếu 8 cán bộ, nhân viên trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn khiến hoạt động của trạm thêm khó khăn”.

Sau khi chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, việc hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức còn chậm, chưa được bổ sung kịp thời. Cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở chưa đủ sức cạnh tranh, khiến việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn.

Đây là những nguyên nhân khiến áp lực tại tuyến y tế cơ sở ngày càng lớn trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân không ngừng tăng lên.

Nhận diện rõ những khó khăn đó, Sở Y tế đã xác định củng cố nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Trước hết, ngành phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng trạm; đồng thời chỉ đạo các trung tâm y tế khu vực tăng cường hỗ trợ chuyên môn thông qua đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp cán bộ tuyến cơ sở nâng cao năng lực chuyên môn và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho TYT, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường điều động 58 công chức, viên chức từ các đơn vị trực thuộc về công tác tại trạm y tế và phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã, trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa II, 11 bác sĩ chuyên khoa I và 7 bác sĩ đa khoa. Qua đó, góp phần giảm áp lực cho nhiều đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn tại tuyến đầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Về lâu dài, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 148 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo các TYT giai đoạn 2026-2027; đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập, trong đó ưu tiên tuyến y tế cơ sở.

Để giảm áp lực công việc cho cán bộ y tế, Sở Y tế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và các nền tảng chuyển đổi số trong quản lý khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy hiệu quả bền vững, ngành Y tế cho rằng cần tiếp tục có sự quan tâm từ Trung ương và địa phương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách. Trong đó, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm tại TYT, tiêu chí xếp hạng TYT.

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng cho TYT xã; đồng thời giao bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, địa bàn quản lý sau sáp nhập và có chính sách đủ mạnh để thu hút, giữ chân đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế gắn bó lâu dài với tuyến y tế cơ sở.

Hồng Nhung