Sàng lọc trước sinh - chìa khóa bảo vệ sức khỏe thai nhi

Sàng lọc trước sinh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường của thai nhi, các phương pháp sàng lọc hiện đại còn tạo điều kiện để bác sĩ theo dõi, tư vấn và can thiệp kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ trẻ mắc dị tật bẩm sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Với việc đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh tư vấn, truyền thông, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang trở thành địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các gia đình trên hành trình đón những em bé khỏe mạnh chào đời.

Mỗi thai phụ khi đến khám đều được tư vấn lựa chọn phương pháp sàng lọc phù hợp, giúp người bệnh hiểu đúng, tránh tâm lý lo lắng hoặc chủ quan.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, công tác sàng lọc trước sinh ngày càng được nhiều thai phụ quan tâm. Đây là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường về di truyền như hội chứng Down, Edwards, Patau hay các dị tật hình thái như tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch, dị tật hệ thần kinh... Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ có cơ sở theo dõi sát diễn biến thai kỳ, tư vấn phương án xử trí phù hợp hoặc chuẩn bị các điều kiện can thiệp ngay sau sinh đối với những trường hợp cần thiết.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, công tác sàng lọc trước sinh được triển khai đồng bộ với nhiều kỹ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ phát hiện sớm nhiều bất thường ngay từ những tuần đầu của thai kỳ. Không chỉ đầu tư về trang thiết bị, bệnh viện còn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên được đào tạo, cập nhật các kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh. Mỗi thai phụ khi đến khám đều được tư vấn cụ thể về thời điểm thực hiện các phương pháp sàng lọc phù hợp với tuổi thai, tiền sử bệnh lý và các yếu tố nguy cơ. Nhờ đó, thai phụ hiểu đúng về ý nghĩa của sàng lọc trước sinh, tránh tâm lý hoang mang hoặc chủ quan.

Bác sĩ nội trú Đặng Trần Cương - Khoa Sản 1 cho biết: "Sàng lọc trước sinh là phương pháp đánh giá nguy cơ chứ không phải kết luận thai nhi mắc bệnh. Khi nhận kết quả nguy cơ cao, điều quan trọng là thai phụ cần bình tĩnh, tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Không phải mọi bất thường đều dẫn đến đình chỉ thai kỳ, nhiều trường hợp có thể được theo dõi, điều trị hoặc can thiệp hiệu quả sau khi trẻ chào đời. Chúng tôi luôn khuyến cáo các cặp vợ chồng nên khám thai đúng lịch, thực hiện đầy đủ các mốc sàng lọc để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và bé”.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp nhờ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ đã giúp gia đình chủ động chuẩn bị về tâm lý, điều kiện kinh tế cũng như lựa chọn phương án theo dõi, điều trị phù hợp. Ngược lại, nếu bỏ qua các mốc sàng lọc quan trọng, nhiều dị tật chỉ được phát hiện sau khi trẻ chào đời, làm giảm cơ hội điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ.

Là một trong những thai phụ được theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chị Nguyễn Thị Hạnh - phường Việt Trì chia sẻ: "Ngay từ khi mang thai, tôi được bác sĩ tư vấn rất kỹ về các mốc siêu âm, xét nghiệm cần thực hiện. Ban đầu tôi cũng khá lo lắng khi nghe đến sàng lọc trước sinh, nhưng sau khi được giải thích cụ thể, tôi hiểu đây là việc rất cần thiết để theo dõi sức khỏe của con. Các bác sĩ luôn tận tình, tạo tâm lý yên tâm nên tôi tin tưởng thực hiện đầy đủ các chỉ định".

Siêu âm thai giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hỗ trợ theo dõi và quản lý thai kỳ an toàn.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh còn đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho các gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp nhận hơn 9.200 lượt thai phụ đến khám, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (5.400 lượt). Bệnh viện đã tổ chức 11 lớp học tiền sản miễn phí với nhiều chuyên đề như dinh dưỡng thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, thu hút hơn 500 sản phụ cùng người thân tham gia.

Cùng với đó, các nền tảng truyền thông của bệnh viện như Fanpage, Website và Zalo thường xuyên cập nhật kiến thức về chăm sóc thai kỳ, lịch học tiền sản và các khuyến cáo y khoa. 6 tháng đầu năm, bệnh viện đăng tải 16 tin, bài chuyên sâu, thu hút trên 50.000 lượt xem, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việc triển khai hiệu quả các kỹ thuật sàng lọc trước sinh hiện đại không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường của thai nhi mà còn mở ra cơ hội can thiệp kịp thời, giảm thiểu những hệ lụy do dị tật bẩm sinh gây ra.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa của tỉnh trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và mang đến cho mỗi em bé cơ hội được chào đời khỏe mạnh.

Anh Thơ