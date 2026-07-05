Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?

Khi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.

1. Vì sau nhu cầu protein tăng lên khi có tuổi?

Sau tuổi 40, đặc biệt từ khoảng 60 tuổi trở đi, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng, sức mạnh cơ bắp theo quá trình lão hóa tự nhiên. Nếu khẩu phần ăn thiếu protein, quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn và trở nên rõ rệt theo thời gian.

Sự thay đổi diễn ra âm thầm qua nhiều năm, khiến cơ thể kém săn chắc, sức bền giảm dần, đồng thời các hoạt động sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên nặng nề hơn nếu không được duy trì bằng dinh dưỡng, vận động phù hợp.

Không chỉ mất cơ, cơ thể còn sử dụng protein kém hiệu quả hơn so với khi còn trẻ. Các chuyên gia gọi đây là tình trạng “kháng đồng hóa”, nghĩa là cơ bắp cần nhiều axit amin hơn mới có thể kích thích quá trình tổng hợp, sửa chữa mô cơ. Vì vậy, nếu vẫn duy trì lượng đạm như trước, cơ thể có thể không đáp ứng đủ nhu cầu để bảo vệ khối cơ.

Protein cũng là nguyên liệu để tạo nên enzyme, hormone, kháng thể và nhiều cấu trúc quan trọng trong cơ thể. Khi được cung cấp đầy đủ, protein hỗ trợ quá trình phục hồi mô, duy trì hệ miễn dịch, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi của tuổi tác. Ngược lại, chế độ ăn thiếu đạm kéo dài có thể làm tăng nguy cơ suy giảm khối cơ, gây mệt mỏi, khiến cơ thể phục hồi chậm hơn sau bệnh hoặc chấn thương.

Chính vì những thay đổi này, người lớn tuổi nên chú ý bảo đảm lượng protein trong khẩu phần hàng ngày, kết hợp với vận động, đặc biệt là các bài tập tăng sức mạnh, để duy trì cơ bắp và chức năng vận động khi về già.

Bạn nên ăn đa dạng nguồn đạm từ cá, thịt gia cầm, trứng, sữa, các loại đậu và hạt.

2. Ăn đủ đạm giúp giữ dáng, hỗ trợ làn da và làm chậm lão hóa

Vóc dáng săn chắc không chỉ phụ thuộc vào giảm mỡ mà còn cần duy trì khối cơ. Khi cơ bắp được bảo toàn, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Protein cũng tạo cảm giác no lâu hơn so với nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột tinh chế. Vì vậy, bổ sung đủ đạm trong mỗi bữa ăn có thể giúp kiểm soát cơn đói, hạn chế ăn vặt, hỗ trợ giảm cân theo cách bền vững, thay vì chỉ cắt giảm calo.

Đối với làn da, protein là nguồn cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen và elastin – hai loại protein cấu trúc giúp da duy trì độ đàn hồi, săn chắc. Dù ăn nhiều đạm không đồng nghĩa rằng collagen sẽ tăng lên ngay lập tức, nhưng nếu thiếu protein, quá trình tái tạo, sửa chữa các mô của cơ thể, bao gồm cả làn da, cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tóc và móng đều được cấu tạo chủ yếu từ protein. Một chế độ ăn thiếu đạm kéo dài có thể khiến tóc dễ gãy rụng, móng giòn, chậm phát triển. Vì thế, protein không chỉ là dưỡng chất của sức khỏe mà còn góp phần nuôi dưỡng vẻ ngoài khỏe mạnh từ bên trong.

3. Bổ sung protein thế nào để cơ thể tận dụng tốt hơn?

Ăn đủ protein không đồng nghĩa với việc ăn thật nhiều thịt trong một bữa. Thay vào đó, bạn nên phân bổ lượng đạm tương đối đồng đều vào cả ba bữa chính. Bữa sáng có trứng, sữa chua hoặc sữa; bữa trưa và bữa tối có cá, thịt nạc hoặc đậu phụ sẽ giúp cơ thể được cung cấp protein ổn định trong suốt cả ngày.

Hãy đa dạng nguồn protein từ cá, thịt gia cầm, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Mỗi nhóm thực phẩm đều mang đến những lợi ích riêng, không chỉ bổ sung axit amin mà còn cung cấp thêm vitamin, khoáng chất, chất béo tốt, góp phần tạo nên một chế độ ăn cân bằng.

Protein cũng nên đi cùng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Sự kết hợp này giúp bữa ăn đầy đủ dưỡng chất hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, tạo cảm giác no lâu.

Bên cạnh đó, không nên cắt giảm protein quá mức khi muốn giảm cân hoặc chỉ bổ sung đạm bằng thực phẩm chức năng mà bỏ qua thực phẩm tự nhiên. Một chế độ ăn đa dạng, cân đối cùng thói quen vận động đều đặn vẫn là cách bền vững nhất để cơ thể khỏe mạnh và duy trì vẻ ngoài trẻ trung theo thời gian.

Theo suckhoedoisong.vn