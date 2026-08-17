Mất nước mùa nắng nóng có thể gây tổn thương thận cấp

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Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt lả, kiệt sức mà còn có thể gây tổn thương thận cấp nếu người dân mất nước nhiều nhưng không được bù dịch đúng cách. Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý với người lao động ngoài trời, người làm việc nặng và nhóm có bệnh lý nền.

Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam người bệnh 56 tuổi, làm nghề thợ xây, nhập viện trong tình trạng mệt lả sau nhiều ngày làm việc dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40°C.

Công việc nặng khiến người bệnh mất nhiều nước qua mồ hôi. Tuy nhiên, người bệnh chỉ uống nước theo thói quen, thường đợi đến khi khát mới uống.

Kết quả xét nghiệm cho thấy creatinin máu của người bệnh tăng lên 565 μmol/L, trong khi mức lọc cầu thận ước tính chỉ còn 9 mL/phút/1,73 m2. Các bác sĩ xác định người bệnh bị tổn thương thận cấp trước thận do thiếu dịch nghiêm trọng.

Người bệnh được bù dịch và kiểm soát điện giải kịp thời. Sau một ngày điều trị, creatinin giảm còn 259 μmol/L, mức lọc cầu thận ước tính tăng lên 23 mL/phút/1,73 m2. Sau hai ngày, creatinin tiếp tục giảm còn 178 μmol/L, mức lọc cầu thận ước tính tăng lên 36 mL/phút/1,73 m2.

Nhờ được xử trí kịp thời, chức năng thận của người bệnh cải thiện rõ rệt và tránh được nguy cơ phải lọc máu cấp cứu.

Theo ThS.BS Công Minh, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, thận nhận khoảng 20 - 25% lưu lượng máu từ tim. Khi cơ thể mất nhiều nước do nắng nóng nhưng không được bù đủ, thể tích máu tuần hoàn giảm, lượng máu đến thận cũng giảm, khiến khả năng lọc của thận suy giảm.

Nếu tình trạng thiếu máu nuôi thận kéo dài, tổn thương chức năng ban đầu có thể tiến triển thành tổn thương thực thể tại các ống thận, khiến quá trình hồi phục khó khăn hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong điều kiện nắng nóng, người dân không nên chờ đến khi khát mới uống nước, nhất là khi phải lao động hoặc vận động ngoài trời. Cần chủ động uống từng lượng nhỏ, thường xuyên trong ngày và tăng lượng dịch phù hợp với mức độ ra mồ hôi, mất nước.

Với người lao động nặng, ra nhiều mồ hôi, việc bổ sung điện giải cũng cần được lưu ý. Có thể sử dụng oresol pha đúng hướng dẫn trên bao bì, nước khoáng hoặc các loại đồ uống phù hợp để bù nước, điện giải. Không nên uống quá nhiều nước lọc trong thời gian ngắn, vì có thể làm rối loạn cân bằng điện giải.

Người dân cũng cần hạn chế rượu bia và các đồ uống không phù hợp khi cơ thể đang mất nước. Màu sắc nước tiểu là một dấu hiệu có thể giúp nhận biết tình trạng thiếu nước. Nước tiểu vàng nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước; nước tiểu vàng sẫm, cô đặc có thể là dấu hiệu cần tăng cường bù dịch.

Khi đang làm việc dưới trời nóng, nếu xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hoặc mệt lả, cần ngừng lao động, di chuyển đến nơi thoáng mát, làm mát cơ thể và bổ sung nước phù hợp. Nếu triệu chứng nặng hoặc không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, không phải ai cũng nên uống thật nhiều nước khi trời nóng. Người bệnh suy tim, suy thận mạn hoặc đang chạy thận nhân tạo không nên tự áp dụng khuyến cáo uống nhiều nước. Ở nhóm này, khả năng đào thải nước bị hạn chế; uống quá mức có thể gây quá tải tuần hoàn, phù phổi, tăng huyết áp hoặc làm nặng suy tim.

Người có bệnh lý nền cần tuân thủ lượng dịch vào - ra theo chỉ định của bác sĩ. Khi phải ra ngoài trời nóng, nên ưu tiên các biện pháp làm mát như mặc quần áo thoáng, tránh hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt và không tự ý tăng lượng nước uống.

Ca bệnh trên cho thấy mất nước trong điều kiện nắng nóng có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu được nhận diện và xử trí kịp thời, tổn thương thận cấp do thiếu dịch có khả năng hồi phục đáng kể.

Chủ động uống nước đúng cách, nhận biết sớm dấu hiệu mất nước và lưu ý đặc biệt với người có bệnh lý nền là những biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ thận trong mùa nắng nóng.

https://daidoanket.vn/mat-nuoc-mua-nang-nong-co-the-gay-ton-thuong-than-cap.html

Theo daidoanket.vn