5 cách dùng lá đinh lăng cho người mất ngủ

Mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó vào giấc là tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của nhiều người. Đông y có nhiều vị thuốc có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng này trong đó có lá đinh lăng.

1. Tác dụng điều trị mất ngủ của lá đinh lăng

Lá đinh lăng không chỉ là một loại thảo dược quen thuộc mà còn có tác dụng hữu ích trong việc điều trị tình trạng mất ngủ. Với vị ngọt, đắng, tính bình, đi vào các kinh phế, tỳ, can, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết tiêu thũng, kiện tỳ lợi thấp, khư phong trừ thấp, hoạt huyết chỉ thống, an thần định chí, thông nhũ.

Lá đinh lăng thường được ứng dụng trong điều trị các chứng sản phụ thiếu sữa, tắc tia sữa, mẩn ngứa, mề đay, ban chẩn, mụn nhọt, cảm mạo sốt cao, mất ngủ, suy nhược thần kinh, đau nhức xương khớp, vết thương bầm tím...

Bên cạnh đó, lá đinh lăng là một vị dược liệu rất tốt và thích hợp cho người bị mất ngủ, suy nhược thần kinh, ngủ không sâu giấc hoặc hay giật mình, lo âu. Trong Đông y, mất ngủ thuộc chứng thất miên, bất mị, do nguyên nhân chủ yếu là tâm thần bất an, khí huyết hư suy, tỳ hư không sinh được huyết nuôi tâm, can hỏa vượng gây phiền táo. Lá đinh lăng giải quyết chứng mất ngủ nhờ các cơ chế chính gồm dưỡng tâm an thần; bổ khí sinh huyết, kiện tỳ; thanh can hỏa, bình can.

Lá đinh lăng là dược liệu rất tốt và thích hợp cải thiện giấc ngủ cho người bị mất ngủ. Ảnh AI.

Các nghiên cứu dược lý thực nghiệm và lâm sàng cũng từng bước làm rõ cơ chế tác động của chiết xuất lá đinh lăng lên hệ thần kinh trung ương thông qua các cơ chế: Điều hòa và cân bằng sóng não. Ức chế enzyme cholinesterase góp phần vào tác dụng bảo vệ thần kinh. Tăng cường dẫn truyền thần kinh. Tăng khả năng chống stress. Cải thiện lưu lượng máu nuôi não...

2. Các cách dùng lá đinh lăng tốt cho người mất ngủ

2.1 Trà lá đinh lăng

Cách thực hiện:

Dùng 10 - 12g lá đinh lăng khô sao vàng, 2 lát gừng tươi.

Cho vào bình giữ nhiệt, hãm với 300 - 400ml nước sôi trong 15 - 20 phút.

Uống ấm trong ngày, ưu tiên uống 1 ly vào buổi chiều và 1 ly trước khi đi ngủ 1 - 2 giờ.

Trà lá đinh lăng có tác dụng dưỡng tâm, xoa dịu căng thẳng thần kinh, giúp cơ thể thư giãn để vào giấc ngủ một cách tự nhiên.

2.2 Nước sắc lá đinh lăng

Thành phần: Lá đinh lăng sao vàng 12g, lạc tiên 12g, lá vông nem 12g, tâm sen 2 - 3g.

Cách làm: Cho tất cả vào niêu đất/ấm sắc, thêm 700ml nước, sắc còn khoảng 250 - 300ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày (buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ).

2.3 Canh lá đinh lăng

Cách làm: Lá đinh lăng nấu canh cùng sườn lợn hoặc cá chuối.

Dùng 20 - 30g lá đinh lăng tươi rửa sạch. Nấu sườn hoặc cá chín tới rồi cho lá đinh lăng vào, đun sôi lại trong 2 - 3 phút rồi tắt bếp. Ăn ấm vào bữa tối.

2.4 Trứng gà rán lá đinh lăng

Cách làm: Dùng lá đinh lăng tươi rửa sạch, thái nhỏ, đánh đều với 2 quả trứng gà và chút gia vị, rán chín vàng. Đây là món ăn tốt, giúp bồi bổ thể trạng, thích hợp cho người vừa ốm dậy bị mất ngủ, suy nhược thần kinh.

2.5 Gối lá đinh lăng

Cách làm:

Lấy lá đinh lăng bánh tẻ rửa sạch.

Phơi trong bóng râm đến khi lá khô dẻo, không phơi nắng gắt để tránh làm mất tinh dầu.

Đem lá sấy nhẹ hoặc sao trên chảo nhỏ lửa cho thơm.

Trộn lá đinh lăng khô với vỏ đậu xanh đã sấy khô theo tỷ lệ 1 : 1 rồi nhồi vào ruột gối.

Gối lá đinh lăng với tinh dầu nhẹ nhàng tỏa ra suốt đêm sẽ giúp xoa dịu hệ thần kinh, giảm cảm giác bứt rứt, giúp đi vào giấc ngủ nhanh và êm ái hơn.

3. Một số lưu ý khi sử dụng lá đinh lăng cho người mất ngủ

Mặc dù chữa mất ngủ, nhưng lá đinh lăng có tác dụng lợi tiểu nhẹ và kích thích tuần hoàn máu. Uống quá gần giờ đi ngủ sẽ gây căng bàng quang, dẫn đến thức giấc đi tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ; nên uống các loại nước đinh lăng vào buổi chiều (sau ăn) hoặc buổi tối trước khi đi ngủ từ 1 - 2 giờ.

Nên dùng lá đã phơi khô, sao vàng để hãm trà hoặc sắc uống. Khi dùng nên cho thêm 1 - 2 lát gừng tươi để tăng tính ấm, điều hòa tỳ vị.

Không dùng lá đinh lăng với liều lượng quá cao, dùng thường xuyên, liên tục trong thời gian dài. Chỉ dùng 10 - 12g lá khô hoặc 20 - 30g lá tươi mỗi ngày, dùng 10 - 15 ngày, sau đó tạm nghỉ 5 - 7 ngày rồi mới dùng tiếp liệu trình mới.

Cần xác định đúng nguyên nhân gây mất ngủ, khi cần phải phối ngũ với các vị thuốc khác để tăng hiệu quả điều trị, không thay thế hoàn toàn lá đinh lăng cho các chỉ định y khoa khác. Bên cạnh đó cần thận trọng khi dùng chung lá đinh lăng với các loại thuốc an thần khác, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng.

Theo suckhoedoisong.vn