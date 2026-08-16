Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số

Với đặc thù địa bàn miền núi có khoảng 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư phân bố không đồng đều, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập xác định nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và chủ động phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, đơn vị từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập là đơn vị trực thuộc Sở Y tế, được xếp hạng bệnh viện hạng II, cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trung tâm hiện có 17 khoa, phòng với 250 cán bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký khám bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập.

Đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn huyện Yên Lập cũ, trong đó một số xã như Trung Sơn, Sơn Lương ở cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Đây cũng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn thói quen tự điều trị, chưa duy trì khám sức khỏe định kỳ, việc lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe, quản lý bệnh không lây nhiễm gặp khó khăn. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở. 6 tháng đầu năm nay, trung tâm đã đưa vào thực hiện 7 kỹ thuật mới, tập trung vào các lĩnh vực cận lâm sàng, phẫu thuật và hồi sức cấp cứu. Việc phát triển kỹ thuật mới, kết hợp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên đã góp phần nâng cao khả năng điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến.

Có mặt tại Khoa Khám bệnh vào buổi sáng, chúng tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong việc cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian chờ đợi nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Bác sĩ CKI Trần Thế Hảo - Trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: “Mỗi ngày, khoa tiếp đón khoảng 200 lượt người bệnh đến thăm khám, chủ yếu khám nội tổng hợp. Thời gian khám chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ từ khi làm thủ tục khám đến khi hoàn tất việc khám ban đầu, người bệnh không phải chờ đợi như trước”.

Gần 70 tuổi, sức khỏe của ông Nguyễn Viết Tụ ở thôn Chùa, xã Yên Lập giảm sút do mắc bệnh huyết áp cao và hở van tim. Vì thế, định kỳ hàng tháng, ông đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập kiểm tra sức khoẻ và lấy thuốc. Ông Tụ chia sẻ: Tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ở đây. Thủ tục thăm khám thuận tiện, nhanh chóng, giúp giảm thời gian chờ đợi”.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập thực hiện tán sỏi niệu quản ngược dòng cho người bệnh.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, trung tâm bố trí cán bộ làm việc sớm hơn 30 phút theo quy định giờ hành chính để đón tiếp, làm thủ tục và thăm khám; đồng thời tăng cường nhân lực tại khu vực đón tiếp, phòng khám vào giờ cao điểm. Công khai thủ tục và chi phí khám, chữa bệnh để người dân tiện theo dõi. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số hài lòng của người bệnh ngoại trú và nội trú đều đạt hơn 99%. Trong 6 tháng đầu năm, công tác khám, chữa bệnh tại trung tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượt khám bệnh đạt hơn 39.700 lượt, trong đó khám BHYT hơn 38.500 lượt, chiếm 97%, hơn 6.000 lượt điều trị nội trú, trong đó bệnh nhân BHYT chiếm 96%.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các trạm y tế tuyến xã triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm, lập sổ theo dõi, cấp phát thuốc, tư vấn điều trị và hướng dẫn người dân thay đổi hành vi, lối sống. Tỷ lệ quản lý bệnh tăng huyết áp tại trạm y tế đạt 45%, đái tháo đường đạt 40%; tỷ lệ khám, điều trị bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đạt 32%. Đặc biệt, 100% trạm y tế trên địa bàn thực hiện khám, chữa bệnh BHYT ban đầu cho người dân có thẻ BHYT; 100% xã duy trì tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác quản lý, theo dõi sức khỏe cá nhân cũng được đẩy mạnh, tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe cá nhân đạt 100%. Việc ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, VNeID và các phần mềm quản lý y tế góp phần từng bước hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo đồng chí Đỗ Đăng Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, thời gian tới, trung tâm tiếp tục bổ sung và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn sâu; cử cán bộ, bác sĩ tham gia đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên khoa và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng phương án tuyển dụng, thu hút bác sĩ; rà soát, sắp xếp, điều phối nhân lực giữa các khoa, phòng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Trung tâm xác định tiếp tục ưu tiên đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nhất là các thiết bị cận lâm sàng thiết yếu; tăng cường bảo trì, bảo dưỡng để bảo đảm hoạt động an toàn, liên tục. Cơ sở hạ tầng, khu vực khám, điều trị và phục hồi chức năng được rà soát, cải tạo theo hướng khoa học, thuận tiện cho người bệnh.

Trong điều kiện địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, việc nâng cao năng lực cho Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập và mạng lưới y tế xã có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực dân cư. Qua đó, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện được khám, phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe thường xuyên và tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật ngày càng chất lượng ngay tại địa phương.

Hồng Nhung