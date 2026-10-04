Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên từng bước làm chủ các kỹ thuật cao

Từng bước tiếp cận, triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần giúp người bệnh được điều trị bằng các phương pháp hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian chuyển tuyến, chi phí và áp lực cho người bệnh.

Làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi khớp vai

Đau vai, hạn chế vận động tưởng chừng là những triệu chứng thường gặp, nhưng nếu không được chẩn đoán, điều trị phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động của người bệnh.

Ông Trần Văn Thọ, 63 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên trong tình trạng vai phải sưng nề, hạn chế động tác nâng vai, đau tăng khi vận động cánh tay. Trước đó, người bệnh đã tự điều chỉnh thuốc tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau khi thăm khám, kết hợp siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định người bệnh bị rách gân cơ trên gai vai phải. Đây là một trong những tổn thương thuộc nhóm bệnh lý chóp xoay, cần được đánh giá chính xác về vị trí, mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình quyết định phẫu thuật nội soi khâu gân chóp xoay. Với phương pháp này, bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi để quan sát trực tiếp cấu trúc bên trong khớp, xác định vị trí tổn thương và thực hiện khâu phục hồi gân bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Phẫu thuật nội soi khớp vai cho bệnh nhân.

So với phương pháp phẫu thuật mở truyền thống, phẫu thuật nội soi có ưu điểm tạo đường mổ nhỏ, hạn chế tổn thương phần mềm, hỗ trợ bảo tồn cấu trúc khớp và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi sớm hơn.

Sau khoảng 3 ngày điều trị, sức khỏe ông Thọ đã ổn định và được xuất viện. Kết quả này không chỉ cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật nội soi trong điều trị bệnh lý khớp vai mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp của ê-kíp phẫu thuật và hệ thống trang thiết bị hỗ trợ.

Cùng với phẫu thuật nội soi khâu gân chóp xoay, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật điều trị hẹp khoang dưới mỏm cùng vai. Đây cũng là kỹ thuật đòi hỏi bác sĩ phải xác định chính xác vị trí tổn thương, thao tác phẫu thuật tỉ mỉ và kiểm soát tốt các cấu trúc giải phẫu vùng khớp vai.

Ứng dụng kỹ thuật ít xâm lấn trong điều trị ung thư

Không chỉ trong lĩnh vực chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên còn từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư.

Một trường hợp được điều trị bằng kỹ thuật đốt sóng cao tần u gan là người bệnh nam, 60 tuổi, đến từ phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng di căn gan. Sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ Khoa Ung bướu chỉ định đốt sóng cao tần u gan dưới gây mê nhằm xử trí tổn thương tại gan. Đây là kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, sử dụng năng lượng sóng cao tần tạo nhiệt để tác động trực tiếp vào khối u, qua đó phá hủy mô u tại vị trí điều trị và hạn chế ảnh hưởng đến mô gan lành xung quanh trong phạm vi có thể kiểm soát.

Quy trình được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Trước khi can thiệp, bác sĩ sử dụng siêu âm để xác định vị trí, kích thước tổn thương và lựa chọn đường vào phù hợp. Kim điện cực chuyên dụng được đưa qua da vào khối u dưới hướng dẫn của hình ảnh siêu âm.

Khi điện cực được đặt chính xác, năng lượng sóng cao tần được chuyển thành nhiệt năng, tác động vào tổn thương theo kế hoạch điều trị. Trong quá trình rút kim, bác sĩ thực hiện đốt đường ra nhằm hạn chế nguy cơ chảy máu và nguy cơ phát tán tế bào u theo đường kim.

Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng đau và vị trí can thiệp. Việc lựa chọn phương pháp điều trị được căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, đặc điểm tổn thương và đánh giá chuyên môn của bác sĩ.

Nâng năng lực chuyên môn từ nhu cầu thực tế

Theo BSCKII Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu được bệnh viện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Để làm chủ một kỹ thuật cao, yếu tố quyết định không chỉ là trang thiết bị mà còn là trình độ chuyên môn, quy trình phối hợp giữa các khoa, khả năng hội chẩn và kinh nghiệm xử trí của đội ngũ y, bác sĩ. Vì vậy, bệnh viện chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức, từng bước nâng cao năng lực thực hành và chuẩn hóa quy trình chuyên môn.

Nhiều kỹ thuật cao được ứng dụng vào chuẩn đoán, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đem lại hiệu quả tích cực cho người bệnh.

Những kỹ thuật cao được đưa vào điều trị bệnh nhằm hướng đến giảm mức độ xâm lấn, nâng cao độ chính xác trong can thiệp và tạo điều kiện để người bệnh phục hồi sớm hơn khi có chỉ định phù hợp. Các kỹ thuật này được triển khai ngay tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên mang lại thêm lựa chọn trong điều trị, hạn chế việc người bệnh phải di chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng y tế cơ sở: không chỉ mở rộng quy mô khám, chữa bệnh mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng của người dân.

Hà Giang