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Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện và cấp cứu thành công một bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu nguy kịch.

Bệnh nhân H.T.T.L (25 tuổi), trú tại xã Lập Thạch được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vào khoảng 21 giờ ngày 8/8 trong tình trạng rất nặng; da, niêm mạc nhợt, có biểu hiện sốc mất máu, ý thức lơ mơ và đã được sử dụng thuốc vận mạch tại Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch để hỗ trợ tuần hoàn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng tuần hoàn, thực hiện các xét nghiệm và siêu âm cấp cứu. Kết quả cho thấy ổ bụng có rất nhiều máu, kết hợp với tình trạng lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh chửa ngoài tử cung vỡ, gây mất máu nghiêm trọng và sốc mất máu.

Đây là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được xử trí kịp thời. Khi khối chửa ngoài tử cung bị vỡ, các mạch máu tại vị trí tổn thương có thể chảy máu ồ ạt vào ổ bụng, khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu máu cấp, tụt huyết áp, rối loạn ý thức và suy tuần hoàn.

Nhận định người bệnh đang ở trong tình trạng nguy kịch, cần kiểm soát nguồn chảy máu càng sớm càng tốt, ê-kíp trực đã lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện và tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu nguy kịchSau hơn 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lượng máu trong ổ bụng rất nhiều, người bệnh mất hơn 2 lít máu. Khối chửa ngoài tử cung đã vỡ, tình trạng chảy máu nhiều. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cắt khối chửa ngoài tử cung, kiểm soát nguồn chảy máu và xử trí tổn thương, đồng thời phối hợp hồi sức tích cực trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị tích cực. Người bệnh được truyền 1.700 ml khối hồng cầu và 350 ml huyết tương tươi đông lạnh, kết hợp sử dụng kháng sinh, truyền albumin, cầm máu.

Sau phẫu thuật 1 ngày, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các chỉ số tuần hoàn, tình trạng thiếu máu, diễn biến hậu phẫu và nguy cơ biến chứng sau sốc mất máu. Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng khoa Sản 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc kích hoạt báo động đỏ toàn viện trong trường hợp này giúp huy động nhanh chóng các nguồn lực cần thiết, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, đồng thời bảo đảm quá trình hồi sức, chuẩn bị máu và phẫu thuật được triển khai khẩn trương. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống cấp cứu sản khoa, hồi sức tích cực, phẫu thuật và phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí các tình huống nguy kịch. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp người bệnh được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng, hạn chế nguy cơ diễn biến nặng hơn do mất máu kéo dài.

Thương Huyền


Thương Huyền

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