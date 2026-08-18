Minh Hòa tích cực khám sàng lọc sức khỏe toàn dân

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, xã Minh Hòa đang tích cực triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, với phương châm chủ động từ cơ sở, rà từng người, không để bỏ sót đối tượng. Cùng với chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân.

Chủ động từ cơ sở

Đầu giờ sáng 11/8, tại điểm y tế Minh Hòa, hoạt động khám sàng lọc sức khỏe diễn ra khẩn trương. Đây là buổi khám sàng lọc miễn phí đầu tiên dành cho các cựu chiến binh trên địa bàn xã. Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cử 15 cán bộ, nhân viên y tế cùng các trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm... hỗ trợ cơ sở.

Đối với người cao tuổi, việc được khám, tư vấn và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe. Cựu chiến binh Đinh Văn Lại, 70 tuổi, ở thôn Sinh Tiến, từng có 7 năm tham gia quân ngũ, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, mắc nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu nhưng do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên ít khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trừ khi ốm nặng. Qua buổi khám sàng lọc miễn phí, tôi được chỉ định thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, điện tim; đồng thời được bác sĩ tư vấn theo dõi các vấn đề liên quan đến tim mạch, tuyến giáp để có hướng điều trị kịp thời”.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập kiểm tra sức khoẻ cho người dân xã Minh Hoà tại điểm y tế xã.

Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Để triển khai hiệu quả chủ trương khám sức khỏe toàn dân, Trạm Y tế xã Minh Hòa đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch ngay từ cơ sở. Trạm tổ chức họp toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số; phân công cán bộ phụ trách từng thôn, phối hợp với tổ công tác tại khu dân cư và lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, địa phương ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế và những người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Cách làm này giúp chính quyền, ngành Y tế nắm chắc hơn tình hình sức khỏe người dân, đồng thời từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe.

Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế, UBND xã Minh Hoà đã chỉ đạo Trạm Y tế làm đầu mối, phối hợp với trưởng các thôn rà soát, lập danh sách người dân, phân loại theo 5 nhóm đối tượng, độ tuổi và tình trạng đã hoặc chưa được khám. Việc chủ động phân công nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, nhân viên y tế, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và hạ tầng công nghệ thông tin góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc.

Rà từng người, không để bị bỏ sót

Đồng chí Hà Thăng Long - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trước khi tiến hành khám sàng lọc sức khoẻ miễn phí, UBND xã đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đồng thời rà soát, phân loại nhóm người dân đã và chưa được khám theo yêu cầu của ngành Y tế.

Qua thực tế triển khai, địa phương nhận diện một số khó khăn, nhất là đội ngũ cán bộ ở các thôn mới được kiện toàn, chưa nắm đầy đủ tình hình từng hộ; một bộ phận người cao tuổi, người yếu thế không sử dụng được điện thoại thông minh, gây khó khăn trong việc cài đặt Sổ sức khỏe điện tử.

Để khắc phục khó khăn, vướng mắc trên, xã đã thành lập Tổ công tác thực hiện Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trạm Y tế triệu tập nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số tại 16 thôn dân cư để tập huấn phương pháp điều tra, thu thập thông tin; đồng thời phân công cán bộ, viên chức phụ trách từng thôn, trực tiếp phối hợp với tổ công tác ở cơ sở.

Các cựu chiến binh xã Minh Hoà được tư vấn sức khoẻ tại buổi khám sàng lọc miễn phí ngay tại địa phương.

Kết quả rà soát đến ngày 10/8 cho thấy, toàn xã có gần 10.000 người có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm khoảng 63% tổng dân số. Qua rà soát, còn hơn 7.000 người chưa được khám sàng lọc dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi địa phương phải triển khai quyết liệt, khoa học, bảo đảm không bỏ sót người dân.

Bác sĩ đa khoa Hà Thị Kim Dung - Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Hòa cho biết, để phục vụ khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí, Trạm đã được đầu tư 7 bộ máy tính, máy in và tivi. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là thu thập, cập nhật thông tin dân cư và hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận công nghệ.

Từ thực tế đó, Trạm Y tế tiếp tục tham mưu UBND xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành và trưởng thôn; xây dựng kế hoạch khám theo từng thôn, từng nhóm đối tượng, bảo đảm không bỏ sót. Đối với những trường hợp đi lại khó khăn, địa phương dự kiến bố trí phương tiện hỗ trợ người dân đến các điểm khám.

Với sự vào cuộc của chính quyền, ngành Y tế, các thôn dân cư và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở, hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại Minh Hòa đang được triển khai theo hướng sát dân, sát địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hồng Nhung