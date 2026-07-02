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Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng điều trị tim mạch

Chiều 2/7, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tim mạch, nhằm không ngừng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và tiếp cận những tiến bộ mới của y học hiện đại.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng điều trị tim mạch

Lễ ký kết hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ từng bước triển khai các hoạt động phối hợp chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hỗ trợ hội chẩn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch.

Việc ký kết hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội - đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về năng lực điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tim mạch chuyên sâu, chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với những trường hợp cần theo dõi, thăm khám định kỳ hoặc can thiệp sớm.

Đây cũng là bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế hiện đại, bền vững, vì sức khỏe cộng đồng và khẳng định cam kết của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong việc lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bùi Hoài


Bùi Hoài

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Tim Hà Nội Tim mạch Khám chữa bệnh Hữu nghị Hợp tác toàn diện Điều trị Năng lực nâng cao hệ thống Phát triển
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