Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng điều trị tim mạch

{title}
{publish}
{head}
Chiều 2/7, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tim mạch, nhằm không ngừng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và tiếp cận những tiến bộ mới của y học hiện đại.
Lễ ký kết hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội.
Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ từng bước triển khai các hoạt động phối hợp chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hỗ trợ hội chẩn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực khám, chữa bệnh trong lĩnh vực tim mạch.
Việc ký kết hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội - đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về năng lực điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tim mạch chuyên sâu, chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với những trường hợp cần theo dõi, thăm khám định kỳ hoặc can thiệp sớm.
Đây cũng là bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế hiện đại, bền vững, vì sức khỏe cộng đồng và khẳng định cam kết của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong việc lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Bùi Hoài
Lá vối từ lâu được sử dụng như một loại nước uống quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Theo y học cổ truyền, lá vối có tính mát, giúp kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa và thanh...
Sỏi thận là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi những cơn đau đớn dữ dội. Tham khảo 3 bí quyết ăn uống đơn giản từ bác sĩ giúp chủ động phòng ngừa căn bệnh này hiệu quả.
Tìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Sau mổ u tuyến giáp, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục và giảm nguy cơ tái phát bệnh. Dưới đây là nhóm các thực phẩm cần tránh sau khi mổ u tuyến giáp.
baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Y tế tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức...
Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể và đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động sống nhưng việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày lại thường bị nhiều người bỏ qua.
Người có thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50%, song chỉ áp dụng tại cơ sở thuộc nhóm quy định, không phải toàn bộ bệnh viện...