Bệnh nhân sau phẫu thuật u tuyến giáp nên kiêng gì để nhanh hồi phục?

Sau mổ u tuyến giáp, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục và giảm nguy cơ tái phát bệnh. Dưới đây là nhóm các thực phẩm cần tránh sau khi mổ u tuyến giáp.

Sau phẫu thuật u tuyến giáp, người bệnh có thể gặp một số rối loạn ăn uống như khó nuốt, nuốt đau hoặc cảm giác nuốt sặc. Những triệu chứng này thường xuất hiện trong giai đoạn đầu sau mổ và có thể kéo dài vài tuần. Hầu hết các rối loạn này sẽ giảm dần và tự hết theo thời gian mà không cần can thiệp đặc biệt.

Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng giàu protein lành tính và canxi hỗ trợ tái tạo tế bào, việc chủ động cắt giảm các thực phẩm có hại trong giai đoạn hậu phẫu sẽ giúp bệnh nhân nhanh hồi phục. Để giúp vết mổ nhanh liền sẹo, giảm sưng nề và đảm bảo an toàn, bệnh nhân cần kiêng một vài nhóm thực phẩm và chú ý các thói quen sinh hoạt dưới đây:

1. Sau mổ u tuyến giáp không nên ăn đồ quá nóng hoặc đồ khô, cay nhiều

Trong những ngày đầu sau mổ tuyến giáp, niêm mạc họng của người bệnh đang bị tổn thương và rất nhạy cảm. Bệnh nhân không nên ăn món ăn quá nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giãn mạch máu, gây kích ứng vùng cổ họng và làm tăng nguy cơ chảy máu vết mổ.

Sau khi mổ u tuyến giáp, bệnh nhân sẽ gặp các vấn đề về nhai, nuốt, do đó không nên ăn những món khô cứng sẽ cọ xát gây đau vết mổ và khó tiêu hóa. Thậm chí trường hợp nặng có thể gây nghẹn, khó chịu và ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa. Các loại thực phẩm như bánh mì, bánh quy khô, các hạt sấy (hạt điều, hạt hạnh nhân chưa xay mịn), rau củ quả muối chua, dưa muối có kết cấu dai cứng cần loại bỏ khỏi thực đơn.

Bệnh nhân sau phẫu thuật cần hạn chế tối đa các loại gia vị cay nóng như tiêu, ớt, gừng hoặc tỏi vào món ăn vì chúng dễ kích thích phản ứng ho. Việc ho mạnh hoặc liên tục trong giai đoạn này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến các cơ vùng cổ đang trong quá trình lành.

2. Tránh xa các thực phẩm nhiều chất béo xấu và thịt đỏ

Hệ tiêu hóa và miễn dịch của người bệnh sau phẫu thuật thường yếu hơn bình thường, do đó thực đơn hằng ngày cần loại bỏ các tác nhân dễ gây viêm.

Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu, thịt cừu và nội tạng động vật là những thực phẩm giàu protein nhưng lại dễ kích thích phản ứng viêm nội sinh. Sử dụng nhiều thịt đỏ trong giai đoạn hậu phẫu có thể khiến vết sẹo mổ dễ bị thâm hoặc có nguy cơ sẹo lồi, gây mất thẩm mỹ do đó người bệnh nên sử dụng hạn chế.

Bệnh nhân sau mổ u tuyến giáp cần kiêng các loại thực phẩm chứa nhiều đường, dầu mỡ, chất bảo quản.

Người bệnh cũng cần tránh ăn nhiều các món chiên, xào, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo bão hòa rất khó tiêu hóa. Chúng dễ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa vốn đang bị chậm lại do tác động của ca phẫu thuật.

3. Cần chú ý tới lượng i-ốt trong thực phẩm

I-ốt là thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản sinh và hấp thu hormone của tuyến giáp. Tùy vào mức độ cắt tuyến giáp và tình trạng hormone sau mổ, người bệnh có thể cần hoặc không cần bổ sung i-ốt. Không nên tự ý dùng muối i-ốt hoặc viên uống bổ sung khi chưa có chỉ dẫn chuyên môn.

Người bệnh cần đặc biệt lưu ý không nên tự ý ăn các loại rong biển, tảo biển, các loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ đại dương hoặc hải sản đậm đặc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Ngoài ra, cần tránh ăn quá mặn để giảm gánh nặng lên thận, đặc biệt nếu đang dùng thuốc nội tiết thay thế.

4. Bệnh nhân nên kiêng hoàn toàn các chất kích thích

Hệ tim mạch và nội tiết của người bệnh sau phẫu thuật tuyến giáp rất nhạy cảm, vì vậy bệnh nhân cần kiêng tuyệt đối các chất kích thích như cà phê, trà đặc, nước ngọt có gas, rượu bia và thuốc lá.

Các chất kích thích này không chỉ làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, gây mất ngủ, mệt mỏi mà còn cản trở trực tiếp đến khả năng hấp thu các loại thuốc hormone thay thế mà bác sĩ kê đơn hằng ngày.

5. Một số lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày

Người bệnh nên ăn uống đúng giờ, tránh bỏ bữa. Nếu đang dùng thuốc nội tiết (levothyroxine), cần uống vào buổi sáng khi bụng đói, cách bữa ăn ít nhất 30 phút để đạt hiệu quả hấp thu tối đa.

Ngoài những lưu ý về dinh dưỡng, người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân cần chú ý đến những sinh hoạt hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Người bệnh cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, không bê vác vật nặng, không rặn mạnh khi đi vệ sinh (cần ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón) và không tập thể thao cường độ cao để tránh làm căng vết mổ vùng cổ.

Cần giữ vùng cổ ổn định, tránh các động tác ngửa cổ quá sâu hoặc quay đầu đột ngột. Khi nói chuyện, nên nói với âm lượng vừa phải, tránh nói to, nói liên tục hoặc hét lớn trong những tuần đầu tiên.

Khi tắm rửa hằng ngày, chú ý bảo vệ và giữ cho vùng băng vết mổ luôn khô ráo, sạch sẽ theo hướng dẫn của nhân viên y tế để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu. Không chạm vào vết mổ khi tay chưa khử trùng. Kiểm tra hàng ngày để phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng (đỏ, đau, rát, chảy máu) nên kịp thời đi khám ngay. Bệnh nhân cần tuân thủ việc tái khám định kỳ để kiểm tra nồng độ hormone tuyến giáp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo suckhoedoisong.vn