7 lợi ích sức khỏe khi uống đủ nước mỗi ngày

Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể và đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động sống nhưng việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày lại thường bị nhiều người bỏ qua.

Uống đủ nước giúp bảo vệ sức khỏe vì cơ thể chứa 60% nước. Dù quy tắc uống 8 cốc nước (237ml) mỗi ngày chưa được chứng minh cụ thể, việc giữ đủ nước vẫn rất quan trọng.

Việc lắng nghe nhu cầu của cơ thể để bù nước kịp thời, không đợi đến khi khát mới uống, là cách duy trì năng lượng tốt nhất. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa mọi hoạt động sống của tế bào mà còn ngăn ngừa hiệu quả các trạng thái mệt mỏi, uể oải suốt ngày dài.

Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe hàng đầu dựa trên bằng chứng khoa học khi bổ sung nước đầy đủ hàng ngày cho cơ thể.

1. Uống đủ nước giúp tối đa hóa hiệu suất hoạt động thể chất

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nếu không giữ đủ nước, hiệu suất thể chất có thể bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt là khi tập luyện cường độ cao hoặc trong điều kiện nhiệt độ cao. Mất nước gây tác động tiêu cực ngay cả khi mới chỉ mất 2% lượng nước cơ thể.

Nhiều vận động viên có thể mất tới 6 - 10% trọng lượng nước qua mồ hôi, dẫn đến rối loạn điều hòa thân nhiệt, giảm động lực và tăng mệt mỏi. Việc giữ đủ nước đã được chứng minh giúp ngăn ngừa các tình trạng này, đồng thời làm giảm căng thẳng oxy hóa khi vận động nặng do cơ bắp chứa khoảng 80% nước.

2. Uống đủ nước có lợi trực tiếp đến năng lượng và chức năng não bộ

Trí não bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tình trạng thiếu nước. Nghiên cứu cho thấy mất nước nhẹ (khoảng 1 - 3% trọng lượng cơ thể) có thể làm suy giảm nhiều khía cạnh của chức năng não.

Ở phụ nữ trẻ, việc mất 1,4% chất lỏng sau tập thể dục đã làm suy giảm tâm trạng, giảm tập trung và tăng tần suất đau đầu. Ở nam giới trẻ, hao hụt 1,6% chất lỏng gây bất lợi cho trí nhớ làm việc, tăng cảm giác lo lắng và mệt mỏi. Mức mất nước này rất dễ xảy ra trong các hoạt động bình thường hàng ngày, làm suy giảm trực tiếp tâm trạng và trí nhớ của mọi lứa tuổi.

3. Uống đủ nước ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đau đầu

Mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất kích hoạt các cơn đau đầu và chứng đau nửa đầu ở nhiều người. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống thêm nước có thể giúp giảm đau đầu hiệu quả đối với những người thường xuyên gặp tình trạng này.

Cụ thể, một khảo sát trên 102 nam giới cho thấy việc uống thêm 1,5 lít nước mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống dành riêng cho chứng đau nửa đầu. Có tới 47% nam giới bổ sung nhiều nước báo cáo cơn đau đầu được cải thiện rõ rệt.

4. Uống đủ nước giúp giảm thiểu tình trạng táo bón kéo dài

Táo bón là vấn đề tiêu hóa phổ biến, đặc trưng bởi việc đi tiêu không thường xuyên và khó đi ngoài. Uống ít nước dường như là yếu tố nguy cơ lớn gây táo bón ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi, do đó việc tăng cường bổ sung chất lỏng luôn được khuyến nghị.

Tăng cường nước cho cơ thể giúp cải thiện nhu động ruột rõ rệt. Đặc biệt, các loại nước khoáng giàu magie và natri được chứng minh là mang lại lợi ích vượt trội, giúp cải thiện nhanh chóng tần suất đi tiêu cũng như độ đặc của phân cho người bệnh.

5. Uống đủ nước có thể hỗ trợ điều trị và phòng ngừa sỏi thận

Sỏi tiết niệu, phổ biến nhất là sỏi thận, là những khối tinh thể khoáng chất gây đau đớn hình thành trong hệ tiết niệu. Việc uống nhiều nước giúp tăng thể tích nước tiểu đi qua thận, từ đó làm loãng nồng độ khoáng chất.

Khi khoáng chất bị làm loãng, chúng sẽ ít có khả năng kết tinh và tích tụ lại thành sỏi hơn. Uống nhiều chất lỏng cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ tái phát ở những người đã từng bị sỏi thận, đồng thời hỗ trợ phòng phòng ngừa sự hình thành sỏi ban đầu.

6. Uống đủ nước giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu do say rượu

Say rượu là tình trạng khó chịu xuất hiện sau khi tiêu thụ đồ uống có cồn. Bản chất của rượu là một chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nhiều nước hơn lượng nạp vào, dẫn đến mất nước.

Mất nước gây ra các biểu hiện như khát nước, mệt mỏi, đau đầu và khô miệng. Cách tốt nhất để giảm thiểu tình trạng say rượu là bạn nên uống xen kẽ một cốc nước giữa các lần uống rượu, và đảm bảo uống ít nhất một cốc nước lớn trước khi đi ngủ.

7. Uống đủ nước hỗ trợ cho quá trình giảm cân

Uống nhiều nước hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ khả năng tăng cảm giác no và thúc đẩy tốc độ trao đổi chất. Việc tăng lượng nước uống làm tăng lượng calo đốt cháy mỗi ngày.

Nghiên cứu trên 50 phụ nữ trẻ thừa cân chứng minh uống thêm 500 ml nước 3 lần mỗi ngày trước bữa ăn trong 8 tuần giúp giảm đáng kể trọng lượng và mỡ cơ thể. Thời điểm hiệu quả nhất là uống nước nửa giờ trước bữa ăn, giúp cảm thấy no hơn và giảm cân nhiều hơn tới 44%.

Tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Hãy đảm bảo bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày để bảo vệ và nâng cao sức khỏe tổng thể một cách tốt nhất.

Theo suckhoedoisong.vn