Những cách dùng trứng gà tưởng vô hại nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số thói quen chế biến và sử dụng trứng không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe...

Theo y học cổ truyền, trứng gà (kê tử) có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng âm, nhuận táo và bồi bổ cơ thể. Vì vậy, đây là thực phẩm thường được khuyến khích sử dụng cho người mới ốm dậy, người cao tuổi, phụ nữ sau sinh và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng cần phù hợp với thể trạng và kết hợp chế độ ăn cân đối để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trứng gà cũng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất nhờ cung cấp protein chất lượng cao, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, choline cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Với giá thành hợp lý và dễ chế biến, trứng trở thành lựa chọn quen thuộc trong thực đơn hằng ngày của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của trứng không chỉ phụ thuộc vào bản thân thực phẩm mà còn liên quan chặt chẽ đến cách bảo quản, chế biến và sử dụng. Một số thói quen tưởng như vô hại lại có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm, gây khó chịu tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

1. Sai lầm khi ăn trứng gà nhiều người đang mắc phải

1.1. Ăn trứng gà luộc để qua đêm không đúng cách

Nhiều gia đình có thói quen luộc sẵn nhiều trứng gà rồi bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần cho bữa sáng hôm sau hoặc vài ngày tiếp theo. Trên thực tế, nhiệt độ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn chúng. Nếu trứng bảo quản không đúng cách hoặc để quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy giảm là các nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn khi sử dụng thực phẩm bảo quản không bảo đảm an toàn.

Một số thói quen chế biến và sử dụng trứng gà không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe...

1.2. Thường xuyên ăn trứng lòng đào hoặc trứng chưa chín kỹ

Không ít người cho rằng trứng gà lòng đào giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng chín hoàn toàn. Tuy nhiên, trứng chưa được nấu chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là Salmonella nếu nguồn trứng không bảo đảm an toàn. Các triệu chứng có thể gặp gồm đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn.

Mặc dù nguy cơ nhiễm khuẩn từ một quả trứng không cao, nhưng việc thường xuyên sử dụng trứng chưa chín kỹ trong thời gian dài có thể làm tăng rủi ro, nhất là ở trẻ em, người cao tuổi và người có sức đề kháng kém.

1.3. Ăn quá nhiều trứng mỗi ngày

Một số người cho rằng trứng gà rất bổ dưỡng nên càng ăn nhiều càng tốt. Tuy nhiên, dinh dưỡng hợp lý luôn cần sự cân bằng. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc có nguy cơ tim mạch cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

Việc tiêu thụ quá nhiều trứng trong khi chế độ ăn vẫn giàu chất béo bão hòa, thịt chế biến sẵn hoặc ít rau xanh có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và không có lợi cho sức khỏe lâu dài.

1.4 Ăn trứng khi bụng đói

Nhiều người bận rộn nên chỉ ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng rồi bắt đầu ngày làm việc. Mặc dù trứng gà là nguồn protein tốt, nhưng một bữa sáng chỉ có trứng sẽ thiếu chất xơ, vitamin, khoáng chất và carbohydrate phức hợp cần thiết cho cơ thể.

Bên cạnh đó, việc ăn đơn độc thực phẩm giàu protein có thể khiến một số người có cơ địa nhạy cảm gặp cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc khó chịu dạ dày. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên kết hợp trứng với ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây hoặc sữa để tạo thành bữa ăn cân đối và giúp duy trì năng lượng ổn định trong nhiều giờ.

2. Ăn trứng gà thế nào để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe?

Để vừa bảo đảm an toàn thực phẩm vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng của trứng gà, các chuyên gia khuyến nghị:

• Nên sử dụng trứng tươi, có nguồn gốc rõ ràng.

• Bảo quản trứng đúng cách và hạn chế để quá lâu sau khi chế biến.

• Ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp hoặc chần thay vì chiên ngập dầu.

• Nấu chín kỹ đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm.

• Kết hợp trứng với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để tạo bữa ăn cân đối.

• Điều chỉnh lượng trứng phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và tổng thể chế độ ăn.

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có thể góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, lợi ích chỉ được phát huy khi sử dụng đúng cách. Tránh những thói quen ăn trứng sai lầm không chỉ giúp giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.

Theo suckhoesoisong.vn