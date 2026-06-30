6 cách ăn uống có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Không bỏ bữa sáng, tăng cường chất chống oxy hóa, canxi, vitamin D, magie và thực phẩm lên men có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tật.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Theo Eating Well, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng, cà chua, cam quýt, rau lá xanh, trà xanh hỗ trợ trung hòa các gốc tự do - những phân tử được tạo ra trong quá trình chuyển hóa và có thể tăng lên do ô nhiễm, tia UV, hút thuốc hoặc căng thẳng. Khi tích tụ quá nhiều, gốc tự do gây stress oxy hóa, làm tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Bổ sung chất chống oxy hóa thường xuyên có thể giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2.

Không bỏ bữa sáng

Ăn sáng đầy đủ góp phần ổn định đường huyết, hạn chế ăn nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh vào các bữa sau. Thói quen này cũng duy trì quá trình trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cung cấp các dưỡng chất quan trọng như protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Đảm bảo đủ canxi và vitamin D

Cơ thể đủ canxi, vitamin D giúp hệ xương, răng chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương khi tuổi tác tăng lên. Canxi là thành phần chính cấu tạo xương, đồng thời tham gia vào hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim. Vitamin D giúp tăng hấp thu canxi từ ruột, hỗ trợ đưa canxi vào xương hiệu quả. Nếu thiếu vitamin D, cơ thể khó hấp thu đủ canxi dù khẩu phần ăn giàu khoáng chất này.

Mỗi người nên bổ sung sữa và chế phẩm từ sữa, cá béo, cá ăn cả xương, đậu phụ, rau lá xanh và tắm nắng buổi sáng hợp lý.

Cá hồi, quả bơ giàu chất béo tốt, khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Ly Nguyễn

Ăn thực phẩm giàu magie, kali

Magie duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, thần kinh, hỗ trợ sản xuất năng lượng và góp phần giữ nhịp tim ổn định. Kali giúp cân bằng lượng natri, điều hòa dịch trong cơ thể, hỗ trợ co cơ và dẫn truyền thần kinh. Theo Times of India, bổ sung đủ hai khoáng chất này còn góp phần kiểm soát huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nguồn thực phẩm giàu magie và kali gồm rau lá xanh, các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, chuối, bơ, khoai lang.

Bổ sung lợi khuẩn

Thực phẩm lên men như sữa chua hay miso chứa lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tốt cho quá trình tiêu hóa. Duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh có thể giúp giảm nguy cơ táo bón, cải thiện sức khỏe đường ruột và kiểm soát viêm.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều muối, đường bổ sung, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa; ít chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn thường xuyên xúc xích, thịt xông khói, mì ăn liền, bánh kẹo hay đồ ăn nhanh có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Một số thực phẩm chế biến sẵn còn chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia, không có lợi nếu tiêu thụ quá mức trong thời gian dài.

Mỗi người nên ưu tiên thực phẩm tươi, tự nấu tại nhà để kiểm soát lượng muối, đường và chất béo để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Theo vnexpress.net