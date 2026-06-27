Vì sao bạn hay “nhớ nhớ quên quên”?

Thiếu ngủ, căng thẳng, sương mù não hay thiếu hụt dinh dưỡng đều có thể khiến bạn thường xuyên quên đồ vật, lịch hẹn hoặc lời nói định diễn đạt.

Tuổi tác là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trí nhớ suy giảm, khi não bộ có thể co lại theo thời gian và khả năng ghi nhớ, xử lý thông tin cũng chậm dần. Tuy nhiên, không chỉ tuổi già mới ảnh hưởng đến trí nhớ.

Nhiều yếu tố khác cũng có thể khiến tình trạng hay quên xuất hiện thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng quên trước quên sau thường không đáng lo ngại, nhưng nếu xảy ra liên tục và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe cần được lưu ý.

Thiếu ngủ

Theo Prevention, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và lưu trữ ký ức. Khi ngủ không đủ, mất ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém, não bộ khó xử lý và lưu giữ thông tin mới, khiến bạn dễ quên những việc vừa xảy ra hoặc gặp khó khăn khi tập trung.

Thiếu ngủ kéo dài còn làm giảm khả năng chú ý, phản xạ và hiệu suất làm việc. Nhiều người nhận thấy tình trạng hay quên cải thiện đáng kể sau khi duy trì giấc ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Căng thẳng và lo âu

Theo Medical News Today, căng thẳng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây suy giảm trí nhớ tạm thời. Khi cơ thể liên tục ở trạng thái áp lực, nồng độ hormone cortisol tăng cao có thể ảnh hưởng đến vùng não chịu trách nhiệm học tập và ghi nhớ.

Lo âu cũng khiến não bộ bị quá tải bởi các suy nghĩ tiêu cực, làm giảm khả năng tiếp nhận, lưu trữ thông tin mới. Điều này khiến nhiều người thường xuyên quên lịch hẹn, quên vị trí đồ vật hoặc khó tập trung khi làm việc.

Sương mù não

Sương mù não (brain fog) là tập hợp các triệu chứng như giảm tập trung, suy nghĩ chậm chạp, khó ghi nhớ thông tin và cảm giác đầu óc thiếu minh mẫn, theo Healthline.

Sương mù não có thể khiến bạn hay quên những việc vừa định làm. Ảnh được tạo bởi AI

Người bị sương mù não có thể đọc đi đọc lại một đoạn văn nhưng không nhớ nội dung, đang làm việc bỗng quên mất mục tiêu ban đầu hoặc gặp khó khăn khi tìm từ ngữ để diễn đạt ý nghĩ. Tình trạng này có thể liên quan đến thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn uống kém lành mạnh hoặc một số bệnh lý nền.

Thiếu vitamin B12

Vitamin này đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh và chức năng nhận thức. Sự thiếu hụt vitamin có thể gây ra các triệu chứng như hay quên, giảm khả năng tập trung, mệt mỏi và cảm giác lơ mơ.

Người lớn tuổi, người ăn chay trường hoặc những người mắc bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng có nguy cơ thiếu vitamin B12 cao hơn.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc điều trị dị ứng, mất ngủ, lo âu, trầm cảm hoặc giảm đau có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Nếu tình trạng hay quên xuất hiện sau khi bắt đầu dùng một loại thuốc mới, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và điều chỉnh phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo không nên tự ý ngừng thuốc vì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh.

Theo vnexpress.net