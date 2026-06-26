5 món ăn - bài thuốc từ trứng cút giúp dưỡng khí huyết, bồi bổ cơ thể

Theo y học cổ truyền, trứng cút có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, dưỡng âm, ích tinh, giúp phục hồi sức khỏe và tăng cường thể lực. Khi kết hợp với một số nguyên liệu phù hợp, trứng cút có thể trở thành các món ăn bài thuốc có giá trị trong chăm sóc sức khỏe.

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, trứng cút không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo thành các món ăn bài thuốc giúp bồi bổ cơ thể, dưỡng khí huyết và hỗ trợ nâng cao sức khỏe.

1. Trứng cút kho thịt – bổ khí huyết, tăng thể lực

Nguyên liệu: 20–30 quả trứng cút, 150–200 g thịt ba chỉ, nước màu, hành khô, nước mắm, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Trứng cút luộc chín, bóc vỏ; thịt thái miếng vừa ăn, ướp gia vị và nước màu, kho cùng trứng cút đến khi thấm đều, nước kho sánh lại.

Công dụng: Thịt lợn có tác dụng bổ hư, ích khí huyết, kết hợp với trứng cút giúp tăng cường dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi thể lực, phù hợp với người suy nhược, người lao động nặng hoặc mới ốm dậy.

Trứng cút kho thịt bổ khí huyết, tăng thể lực.

2. Trứng cút nấu canh thập cẩm – thanh nhiệt, dưỡng vị

Nguyên liệu: 15–20 quả trứng cút; thịt nạc hoặc tôm (tùy chọn); cà rốt, bí đỏ, su su, nấm rơm, gia vị vừa đủ, rau mùi.

Cách làm: Các loại rau củ rửa sạch, sơ chế và cắt miếng vừa ăn. Thịt hoặc tôm làm sạch, cắt miếng, ướp gia vị rồi xào săn với hành phi thơm. Thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi rồi cho rau củ vào hầm đến khi mềm. Cuối cùng, cho trứng cút đã luộc chín vào, nêm nếm gia vị vừa ăn và rắc thêm rau mùi trước khi thưởng thức.

Công dụng: Món ăn có tính cân bằng, vừa bổ vừa thanh. Rau củ giúp thanh nhiệt, bổ sung vitamin và khoáng chất; trứng cút bổ khí huyết, hỗ trợ phục hồi cơ thể. Món ăn phù hợp cho cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn mệt mỏi, ăn uống kém hoặc thời tiết nắng nóng.

3. Trứng cút hầm đương quy – bổ huyết, phục hồi sức khỏe

Nguyên liệu: 10 quả trứng cút, 5–10 g đương quy, 300 ml nước dùng, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Đương quy hầm nhừ với nước dùng, sau đó cho trứng cút đã luộc vào hầm nhỏ lửa khoảng 10–15 phút.

Công dụng: Đương quy có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết. Món ăn phù hợp với người suy nhược, thiếu máu nhẹ, phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy.

Trứng cút hầm đương quy giúp bổ huyết, phục hồi sức khỏe.

4. Canh trứng cút nấu rau ngót – thanh nhiệt

Nguyên liệu: 10–15 quả trứng cút, 200 g rau ngót, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Rau ngót rửa sạch, nấu nước sôi cho rau vào; trứng cút luộc chín cho vào hoặc đập nhẹ vào canh, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Rau ngót có tác dụng thanh nhiệt, kết hợp với trứng cút giúp bổ dưỡng, hỗ trợ phục hồi cơ thể, phù hợp dùng trong mùa hè.

5. Trứng cút hấp nấm – bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng

Nguyên liệu: 10 quả trứng cút, 50 g nấm hương hoặc nấm rơm, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Trứng cút đánh tan, trộn cùng nấm đã sơ chế, đem hấp cách thủy 10–15 phút.

Công dụng: Nấm giàu đạm thực vật và khoáng chất, kết hợp với trứng cút giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương lưu ý, trứng cút giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa cholesterol, vì vậy người mắc bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, gout cần sử dụng có kiểm soát.

Không nên ăn trứng chưa chín kỹ để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Các món ăn bài thuốc từ trứng cút chỉ có tác dụng hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, không thay thế thuốc điều trị bệnh.

Theo suckhoedoisong.vn