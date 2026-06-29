Thực phẩm tốt nhất giúp người cao tuổi chống lại 4 căn bệnh nguy hiểm do lão hóa gây ra

{title}
{publish}
{head}
Ăn cá hồi đặc biệt có lợi cho quá trình lão hóa. Thường xuyên ăn cá hồi giúp bảo vệ chống lại bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương, những căn bệnh thường gặp khi tuổi tác tăng lên.
1. Thường xuyên ăn cá hồi hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương
Cá hồi là thực phẩm tốt nhất cho quá trình lão hóa lành mạnh nhờ hàm lượng protein và giá trị dinh dưỡng tổng thể của nó.
Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa lành mạnh. Mặc dù nhiều loại thực phẩm có thể đáp ứng nhu cầu protein nhưng cá hồi nổi bật nhờ sự kết hợp giữa protein chất lượng cao, acid béo omega-3 và vitamin D.
Hàm lượng omega-3 và vitamin D trong cá hồi bổ sung thêm nhiều lợi ích sức khỏe và bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương.
Cá hồi giàu protein, omega-3 và vitamin D hỗ trợ phòng bệnh do lão hóa.
Giảm nguy cơ mắc bệnh tim
Ăn cá hồi 1 - 2 lần mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Acid béo omega-3 giúp giảm triglyceride ở những người có nồng độ triglyceride cao và kích thước hạt lipoprotein mật độ cao tăng lên ở những người mắc bệnh tim.
Làm chậm quá trình suy giảm nhận thức
Thường xuyên ăn các loại cá béo như cá hồi được chứng minh là có liên quan đến hiệu suất nhận thức tốt hơn, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và bảo vệ thần kinh.
Acid béo omega-3 và các hợp chất hoạt tính sinh học trong cá béo chịu trách nhiệm cho những lợi ích sức khỏe não bộ.
Duy trì khối lượng cơ bắp và ngăn ngừa teo cơ
Nghiên cứu cho thấy, thường xuyên ăn cá béo có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp và ngăn ngừa chứng teo cơ.
Cá hồi chứa acid béo omega-3, vitamin E và vitamin D, những chất rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ bắp. Protein trong cá cũng đóng vai trò quan trọng.
Giảm nguy cơ loãng xương
Việc tăng cường hấp thụ acid béo omega-3 trong chế độ ăn uống có liên quan đến giảm nguy cơ loãng xương.
Acid béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe xương bằng cách tăng cường hấp thụ canxi trong ruột. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của acid béo omega-3 ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa xương và chống lại sự mất xương.
Nên ăn cá hồi kèm với rau củ để cân bằng dinh dưỡng.
2. Cách chọn và chế biến cá hồi tốt cho sức khỏe Chọn mua cá hồi chất lượng
Cá hồi tươi: Khi mua cá hồi tươi cần lưu ý chọn miếng cá không bị đổi màu, sẫm màu hoặc khô ở các cạnh; Có mùi vị tươi mát và dịu nhẹ, không tanh, chua hay giống mùi amoniac; Thịt cá có độ săn chắc, đàn hồi khi ấn vào.
Cá hồi đông lạnh: Mua cá hồi đông lạnh hoặc đóng hộp cũng là một lựa chọn tốt và thường có giá rẻ hơn cá hồi tươi. Nên chọn cá hồi đông lạnh không có dấu hiệu đóng băng hoặc tinh thể đá, có kết cấu cứng là dấu hiệu chưa bị rã đông.
Cách chế biến cá hồi đơn giản và ngon nhất Lau khô cá hồi trước khi nấu để loại bỏ độ ẩm dư thừa. Có thể áp chảo, nướng, chiên cá hồi bằng nồi chiên không dầu. Cá hồi chín khi thịt cá dễ dàng tách thành từng thớ và phần giữa vẫn bóng mượt. Cá hồi ngon nhất khi chín vừa, mềm và mọng nước, vì vậy nên tránh nấu cá hồi quá kỹ. Sử dụng các loại thảo mộc, trái cây họ cam quýt, gia vị ướp, nước chấm hoặc nước sốt để tạo hương vị thơm ngon cho món cá. Ăn cá hồi kèm với ngũ cốc nguyên hạt và rau củ để có một bữa ăn đầy đủ và cân bằng.
Theo suckhoedoisong.vn
Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng và xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, một số thói quen chế biến và sử dụng trứng không đúng cách có thể...
Từ ngày 1/7, Luật Dân số và Nghị định 168/2026 có hiệu lực thi hành với nhiều chính sách mới về khuyến sinh, nâng cao chất lượng dân số.
Thiếu ngủ, căng thẳng, sương mù não hay thiếu hụt dinh dưỡng đều có thể khiến bạn thường xuyên quên đồ vật, lịch hẹn hoặc lời nói định diễn đạt.
Sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với năng lượng và chức năng miễn dịch. Tham khảo 6 loại đồ uống dễ làm cung cấp sắt tự nhiên giúp tăng cường năng lượng.
baophutho.vn Xác định đội ngũ cán bộ dân số là lực lượng nòng cốt đưa chính sách dân số vào cuộc sống, những năm qua, Phú Thọ luôn chú trọng đào tạo, bồi...
Theo y học cổ truyền, trứng cút có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, dưỡng âm, ích tinh, giúp phục hồi sức khỏe và tăng cường thể lực. Khi kết hợp với một số nguyên...
Protein là dưỡng chất giúp tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và bảo vệ cơ bắp. Do đó ăn thực phẩm giàu protein là cách hiệu quả giúp giảm cân và có vóc dáng thon gọn hơn.