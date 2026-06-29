Thực phẩm tốt nhất giúp người cao tuổi chống lại 4 căn bệnh nguy hiểm do lão hóa gây ra

Ăn cá hồi đặc biệt có lợi cho quá trình lão hóa. Thường xuyên ăn cá hồi giúp bảo vệ chống lại bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương, những căn bệnh thường gặp khi tuổi tác tăng lên.

1. Thường xuyên ăn cá hồi hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương

Cá hồi là thực phẩm tốt nhất cho quá trình lão hóa lành mạnh nhờ hàm lượng protein và giá trị dinh dưỡng tổng thể của nó.

Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa lành mạnh. Mặc dù nhiều loại thực phẩm có thể đáp ứng nhu cầu protein nhưng cá hồi nổi bật nhờ sự kết hợp giữa protein chất lượng cao, acid béo omega-3 và vitamin D.

Hàm lượng omega-3 và vitamin D trong cá hồi bổ sung thêm nhiều lợi ích sức khỏe và bảo vệ chống lại các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim, suy giảm nhận thức, teo cơ và loãng xương.

Cá hồi giàu protein, omega-3 và vitamin D hỗ trợ phòng bệnh do lão hóa.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Ăn cá hồi 1 - 2 lần mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Acid béo omega-3 giúp giảm triglyceride ở những người có nồng độ triglyceride cao và kích thước hạt lipoprotein mật độ cao tăng lên ở những người mắc bệnh tim.

Làm chậm quá trình suy giảm nhận thức

Thường xuyên ăn các loại cá béo như cá hồi được chứng minh là có liên quan đến hiệu suất nhận thức tốt hơn, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và bảo vệ thần kinh.

Acid béo omega-3 và các hợp chất hoạt tính sinh học trong cá béo chịu trách nhiệm cho những lợi ích sức khỏe não bộ.

Duy trì khối lượng cơ bắp và ngăn ngừa teo cơ

Nghiên cứu cho thấy, thường xuyên ăn cá béo có thể giúp duy trì khối lượng cơ bắp và ngăn ngừa chứng teo cơ.

Cá hồi chứa acid béo omega-3, vitamin E và vitamin D, những chất rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ bắp. Protein trong cá cũng đóng vai trò quan trọng.

Giảm nguy cơ loãng xương

Việc tăng cường hấp thụ acid béo omega-3 trong chế độ ăn uống có liên quan đến giảm nguy cơ loãng xương.

Acid béo omega-3 hỗ trợ sức khỏe xương bằng cách tăng cường hấp thụ canxi trong ruột. Ngoài ra, đặc tính chống viêm của acid béo omega-3 ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa xương và chống lại sự mất xương.

Nên ăn cá hồi kèm với rau củ để cân bằng dinh dưỡng.

2. Cách chọn và chế biến cá hồi tốt cho sức khỏe Chọn mua cá hồi chất lượng

Cá hồi tươi: Khi mua cá hồi tươi cần lưu ý chọn miếng cá không bị đổi màu, sẫm màu hoặc khô ở các cạnh; Có mùi vị tươi mát và dịu nhẹ, không tanh, chua hay giống mùi amoniac; Thịt cá có độ săn chắc, đàn hồi khi ấn vào.

Cá hồi đông lạnh: Mua cá hồi đông lạnh hoặc đóng hộp cũng là một lựa chọn tốt và thường có giá rẻ hơn cá hồi tươi. Nên chọn cá hồi đông lạnh không có dấu hiệu đóng băng hoặc tinh thể đá, có kết cấu cứng là dấu hiệu chưa bị rã đông.

Cách chế biến cá hồi đơn giản và ngon nhất Lau khô cá hồi trước khi nấu để loại bỏ độ ẩm dư thừa. Có thể áp chảo, nướng, chiên cá hồi bằng nồi chiên không dầu. Cá hồi chín khi thịt cá dễ dàng tách thành từng thớ và phần giữa vẫn bóng mượt. Cá hồi ngon nhất khi chín vừa, mềm và mọng nước, vì vậy nên tránh nấu cá hồi quá kỹ. Sử dụng các loại thảo mộc, trái cây họ cam quýt, gia vị ướp, nước chấm hoặc nước sốt để tạo hương vị thơm ngon cho món cá. Ăn cá hồi kèm với ngũ cốc nguyên hạt và rau củ để có một bữa ăn đầy đủ và cân bằng.

Theo suckhoedoisong.vn