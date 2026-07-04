Trạm y tế xã Long Cốc vượt khó chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở. Tuy nhiên, đối với những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như xã Long Cốc, quá trình tinh gọn cũng đặt ra không ít thách thức về nhân lực, cơ sở vật chất và phạm vi phục vụ. Với tinh thần “không để người dân bị gián đoạn chăm sóc sức khỏe”, đội ngũ cán bộ Trạm y tế (TYT) xã Long Cốc đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hiệu quả các hoạt động khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

TYT xã Long Cốc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 TYT Long Cốc, Vinh Tiền và Tam Thanh, quản lý địa bàn rộng hơn 67km2 với hơn 8.700 nhân khẩu, trong đó, trên 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình chủ yếu là đồi núi, khoảng cách giữa trạm chính với các điểm y tế và khu dân cư khá xa, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Đây là những yếu tố tác động không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nhân viên Trạm y tế xã Long Cốc cấp thuốc BHYT cho người dân.

Đáng ghi nhận, việc sắp xếp lại hệ thống tạo điều kiện tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên môn. Trạm có 16 cán bộ, gồm 2 bác sĩ đa khoa cùng đội ngũ y sĩ, hộ sinh, dược sĩ được bố trí linh hoạt giữa trụ sở chính và các điểm y tế Tam Thanh, Vinh Tiền. Việc duy trì hoạt động của 2 điểm y tế sau sáp nhập đã giúp người dân ở các khu vực xa trung tâm vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, không bị gián đoạn khám, chữa bệnh.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, TYT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, triển khai tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID và từng bước số hóa hồ sơ sức khỏe điện tử.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm 2026, TYT đã thực hiện 455 lượt khám, chữa bệnh, trong đó, 100% người bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám bảo hiểm y tế. Trạm duy trì tốt hoạt động sơ cấp cứu, khám dự phòng và khám kết hợp y học cổ truyền. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động, hiệu quả. Đến hết tháng 6/2026, trên địa bàn không ghi nhận ca sốt xuất huyết, nghi sởi, 4 trường hợp mắc tay chân miệng đều được phát hiện sớm, cách ly và điều trị tại nhà, không phát sinh ổ dịch...

Những kết quả này phản ánh sự chủ động trong giám sát dịch tễ, truyền thông phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ giữa trạm y tế với chính quyền địa phương. Toàn xã có 537 trẻ dưới 5 tuổi được cân, đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng, đạt tỷ lệ 100%; 100% trẻ từ 6-35 tháng tuổi được uống vitamin A trong Chiến dịch vi chất dinh dưỡng đợt I năm 2026. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn hơn 13,4%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trạm Y tế còn tích cực phối hợp với Công an xã và các tổ công tác lưu động, cán bộ y tế trực tiếp đến từng thôn hỗ trợ người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành dữ liệu quản lý sức khỏe thống nhất, phục vụ công tác khám, chữa bệnh lâu dài.

Trụ sở Trạm y tế xã Long Cốc đã xuống cấp, mái bị thấm dột, tường ẩm mốc, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, sau sắp xếp tổ chức, những khó khăn vẫn hiện hữu. Cơ sở vật chất ở trụ sở chính và điểm y tế Vinh Tiền đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Hệ thống xử lý rác thải y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế tuyến xã còn hạn chế khiến một số người mắc bệnh mạn tính vẫn phải lên tuyến trên nhận thuốc định kỳ. Điểm y tế Vinh Tiền hiện chưa đủ điều kiện khám, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế do thiếu nhân lực dược trong thời gian cán bộ nghỉ thai sản. Cùng với đó, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn cũng làm tăng áp lực đối với đội ngũ cán bộ y tế trong việc triển khai các chương trình y tế cộng đồng.

Xác định nâng cao chất lượng y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, Giám đốc TYT xã Hà Hồng Úy cho biết: "Thời gian tới, TYT tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Đồng thời, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tuyến xã và tăng cường đào tạo chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân".

Dẫu còn nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và nguồn lực, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ y tế, TYT xã Long Cốc vẫn đang từng ngày khẳng định vai trò là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến đầu, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung