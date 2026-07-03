Lá huyết dụ - “kháng sinh” tự nhiên giúp cầm máu, tiêu viêm

Trong kho tàng y học cổ truyền, cây huyết dụ không chỉ là một loại cây cảnh phổ biến với màu lá đỏ đặc trưng mà còn là một vị thuốc có công năng cầm máu và kháng viêm mạnh.

Cây huyết dụ có tên khoa học là Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. Đây là cây thân bụi, sống lâu năm, thân mọc thẳng, ít phân nhánh, cao khoảng 1–2 m. Đặc điểm nổi bật của cây là các lá mọc tập trung ở ngọn. Lá có dạng hình lưỡi kiếm, dài khoảng 30–50 cm, mép nguyên, không có cuống, phần bẹ ôm sát thân.

Dựa vào màu sắc lá, huyết dụ được chia thành hai loại phổ biến: loại có cả hai mặt lá màu đỏ tía và loại có mặt trên màu xanh, mặt dưới màu đỏ tía. Theo y học cổ truyền, loại huyết dụ có hai mặt lá màu đỏ tía thường được sử dụng làm dược liệu vì được cho là có giá trị dược tính cao hơn.

Huyết dụ sinh trưởng khỏe, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới nên được trồng phổ biến trên khắp Việt Nam. Ngoài giá trị làm cây cảnh, lá huyết dụ còn được thu hái quanh năm để sử dụng làm dược liệu trong y học cổ truyền.

Cây huyết dụ.

1. Thành phần hóa học và tác dụng dược lý của lá huyết dụ

Các nghiên cứu thực nghiệm và phân tích hóa học hiện đại đã bóc tách được nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao trong lá huyết dụ:

Nhóm chất chống oxy hóa mạnh: Lá huyết dụ chứa hàm lượng lớn các chất thuộc nhóm flavonoid (như anthocyanin tạo nên màu đỏ của lá) và polyphenol. Các chất này đóng vai trò là những chất dọn dẹp gốc tự do, bảo vệ màng tế bào khỏi tình trạng stress oxy hóa, từ đó giúp giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ ngăn ngừa các phản ứng viêm cấp tính lẫn mãn tính trong cơ thể.

Chất tannin hỗ trợ cầm máu: Sự xuất hiện của tannin trong thành phần hóa học của lá huyết dụ đóng vai trò cốt lõi trong khả năng cầm máu. Tannin có đặc tính làm săn se niêm mạc, kết tủa protein bề mặt, giúp các mạch máu nhỏ đang bị tổn thương co lại nhanh chóng, từ đó làm giảm thời gian chảy máu và hỗ trợ cầm máu cơ học rất hiệu quả.

Khả năng kháng khuẩn, kháng viêm: Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy dịch chiết từ lá huyết dụ có khả năng ức chế sự phát triển của một số chủng vi khuẩn đường ruột và vi khuẩn gây viêm nhiễm ngoài da. Đồng thời, nó giúp làm giảm các chất trung gian gây viêm, hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch khi cơ thể gặp tình trạng nhiễm trùng.

2. Công dụng của huyết dụ trong y học cổ truyền

Theo Đông y, lá huyết dụ có vị đắng, tính mát, quy vào hai kinh Can và Thận. Vị thuốc này nổi tiếng với các công năng chính: Làm mát máu (lương huyết), cầm máu (chỉ huyết) và làm tan máu ứ, giảm đau (tán ứ, định thống).

Huyết dụ được ứng dụng lâm sàng để điều trị các chứng bệnh cụ thể sau:

Các chứng xuất huyết: Chữa chảy máu cam, ho ra máu, nôn ra máu, kiết lỵ ra máu, tiểu tiện ra máu hoặc đại tiện ra máu tươi do bệnh trĩ.

Bệnh lý phụ khoa: Điều trị chứng rong kinh, băng huyết sau sinh, kinh nguyệt ra quá nhiều (kinh nguyệt quá đa) hoặc đau bụng kinh dữ dội.

Chấn thương, viêm nhiễm: Chữa các trường hợp bị bầm tím do chấn thương, phong thấp gây đau nhức xương khớp hoặc sưng tấy ngoài da.

3. Một số bài thuốc chữa bệnh

Dưới đây là một số bài thuốc tham khảo:

Bài thuốc chữa rong kinh, băng huyết ở phụ nữ

- Thành phần: 20g lá huyết dụ tươi, 10g rễ cỏ tranh, 10g đài tồn tại của quả hồng (thị đế).

- Cách dùng: Rửa sạch các nguyên liệu, sắc với 400ml nước trên lửa nhỏ cho đến khi cạn còn 200ml; chia nước thuốc thành 2 lần uống trong ngày, uống khi thuốc còn ấm; nên uống liên tục từ 3 – 5 ngày trước hoặc trong chu kỳ kinh nguyệt để điều hòa lượng máu.

Bài thuốc chữa trĩ nội, đại tiện ra máu tươi

- Thành phần: 20g lá huyết dụ tươi, 20g hoa kim châm (hoa hiên) khô.

- Cách dùng: Đem các vị thuốc rửa sạch, sắc với 500ml nước, đun sôi nhỏ lửa cho đến khi nước cạn còn một nửa; chắt lấy nước thuốc uống khi còn ấm nóng, mỗi ngày dùng đúng 1 thang cho đến khi triệu chứng chảy máu dừng hẳn.

Bài thuốc chữa kiết lỵ, đi ngoài ra máu

- Thành phần: 20g lá huyết dụ tươi, 12g rau má tươi, 12g cỏ nhọ nồi (cỏ mực) tươi.

- Cách dùng: Rửa sạch tất cả các loại lá, ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh; giã nát cụm dược liệu trên, thêm vào một chút nước ấm, khuấy đều rồi gạt bỏ bã, chắt lấy phần nước cốt để uống. Mỗi ngày uống 2 lần, dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày.

4. Những lưu ý khi dùng cây huyết dụ

Mặc dù huyết dụ là một loại thảo dược lành tính và có tác dụng cầm máu rất tốt, nhưng y học khuyến cáo người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau để tránh nguy hại cho sức khỏe:

- Tuyệt đối không dùng cho phụ nữ mang thai: Huyết dụ có tác dụng hoạt huyết, tán ứ và kích thích co bóp cơ trơn tử cung. Do đó, phụ nữ đang trong thai kỳ tuyệt đối không được sử dụng loại lá này vì có thể gây sảy thai hoặc động thai.

- Không dùng cho phụ nữ sau sinh bị sót rau: Đối với sản phụ bị sót rau sau khi sinh, việc tự ý dùng huyết dụ cầm máu có thể làm tử cung co thắt mạnh nhưng không đẩy được dịch ứ ra ngoài, gây nguy hiểm. Việc cầm máu sau sinh phải có sự can thiệp trực tiếp của bác sĩ sản khoa.

- Tránh nhầm lẫn loại cây: Khi thu hái, cần chọn đúng cây huyết dụ, tránh nhầm lẫn với các loại cây cảnh khác cũng có lá màu đỏ nhưng thuộc họ khác và không có giá trị y học tương đương.

Không lạm dụng liều lượng: Chỉ nên dùng đúng liều lượng khuyến cáo. Việc lạm dụng chất chát tannin từ lá huyết dụ trong thời gian quá dài có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc dẫn đến tình trạng táo bón nặng

Theo suckhoedoisong