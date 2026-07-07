Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm mới, điều chỉnh nhiều bệnh giữa các nhóm

Danh mục bệnh truyền nhiễm mới được cập nhật nhằm đáp ứng tình hình dịch tễ hiện nay, đồng thời tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác giám sát, phát hiện, khai báo và phòng, chống dịch bệnh.

Một nhân viên y tế khử trùng tại một trung tâm điều trị Ebola ở khu vực y tế Bulape, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Từ ngày 1/7, Bộ Y tế chính thức áp dụng danh mục bệnh truyền nhiễm mới theo Quyết định số 1965/QĐ-BYT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, thay thế quy định trước đây.

Theo quy định mới, nhóm A gồm 15 bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa xác định rõ tác nhân gây bệnh.

So với danh mục cũ, nhóm A được bổ sung 2 bệnh là cúm A(H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV). Đồng thời, nhiều bệnh được chuẩn hóa tên gọi theo tác nhân gây bệnh như Ebola, Lassa, Marburg, virus Tây sông Nin và hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Danh mục nhóm A bao gồm: Bệnh bại liệt, bệnh dịch hạch, bệnh do virus cúm A(H5N1), bệnh do virus cúm A(H5N6), bệnh do virus cúm A(H7N9), bệnh do virus cúm A(H9N2), bệnh do virus Ebola, bệnh do virus Lassa, bệnh do virus Marburg, bệnh do virus Nipah, bệnh nhiễm virus Tây sông Nin, bệnh sốt vàng; Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV), và các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Nhóm B gồm 47 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và có thể gây tử vong. Đây là nhóm có nhiều thay đổi nhất trong lần cập nhật này.

Bộ Y tế bổ sung hàng loạt bệnh mới hoặc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như Covid-19, đậu mùa khỉ (Mpox), bệnh do virus Hanta, nhiễm Nocardia, nhiễm virus Zika, mắt hột, Legionnaire, viêm não Nhật Bản và viêm phế quản cấp tính do virus Coxsackie.

Bên cạnh đó, một số bệnh được chuẩn hóa tên gọi, phân loại rõ ràng hơn và có bệnh được điều chỉnh từ nhóm A xuống nhóm B.

Danh mục nhóm B bao gồm nhiều bệnh phổ biến như bạch hầu, cúm, dại, lao, HIV/AIDS, ho gà, sởi, Rubella, quai bị, sốt rét, sốt xuất huyết Dengue, tay-chân-miệng, thủy đậu, tả, thương hàn, uốn ván, các loại viêm gan virus A, B, C, D, E cùng nhiều bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng khác.

Ngoài 2 nhóm trên, Bộ Y tế cũng ban hành danh mục 19 bệnh truyền nhiễm nhóm C, là các bệnh có mức độ nguy hiểm thấp hơn.

Danh mục này gồm các bệnh như nhiễm nấm Candida, nhiễm Rickettsia, nhiễm virus Herpes, bệnh do Trichomonas, bệnh đường ruột do Giardia, giang mai, lậu, phong, các bệnh do giun sán và ngộ độc thực phẩm do Vibrio parahaemolyticus.

Việc cập nhật danh mục bệnh truyền nhiễm được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Theo nhandan.vn