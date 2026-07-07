5 thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ omega-3 tốt hơn

Uống thực phẩm bổ sung omega-3 cùng với bữa ăn nhiều chất béo có thể tăng cường khả năng hấp thụ của cơ thể vì omega-3 tan trong chất béo. Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên ăn khi uống bổ sung omega-3.

1. Ăn quả bơ giúp tăng hấp thụ omega-3

Quả bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ, chất béo tốt và các vitamin, khoáng chất như vitamin K, folate và kali. Thêm bơ vào chế độ ăn uống giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể bao gồm tim mạch, não bộ và đường ruột. Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ giúp tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Nếu uống omega-3 vào buổi sáng nên kết hợp với ăn quả bơ trong bữa sáng.

Ăn quả bơ giúp tăng hấp thụ omega-3.

2. Dầu ô liu

Dầu ô liu hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như omega-3. Nếu không thích dầu ô liu có thể dùng dầu hạt lanh hoặc dầu đậu nành chứa acid alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật. Chúng cũng có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất bổ sung của cơ thể.

Một muỗng canh dầu hạt lanh cung cấp 7,26 g ALA, trong khi dầu đậu nành cung cấp khoảng 0,92g.

3. Quả óc chó

Quả óc chó không chỉ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh giúp hấp thụ omega-3 mà còn cung cấp một lượng omega-3 đáng kể. Nó cũng là một phần của chế độ ăn Địa Trung Hải tốt cho sức khỏe tim mạch.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ công nhận quả óc chó là thực phẩm tốt cho tim mạch vì chúng giàu acid béo omega-3.

Một khẩu phần 28 g quả óc chó cung cấp 2,57 g ALA. Thực phẩm này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác bao gồm protein, chất xơ, magie, chất chống oxy hóa và các vitamin, khoáng chất quan trọng như vitamin B6, acid folic và vitamin E.

4. Hạt chia

Hạt chia là một nguồn chất béo thực vật rất tốt đồng thời bổ sung thêm omega-3 cho cơ thể. Một ounce hạt chia (khoảng 28 g) chứa 5,05 g ALA. Hạt chia cũng rất giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng như phốt pho, canxi và kali.

5. Cá béo

Không phải ngẫu nhiên mà các chất bổ sung được gọi là dầu cá. Cá béo chứa nhiều chất béo tốt và omega-3, cung cấp hai loại acid béo gọi EPA và DHA.

Cá béo cũng cung cấp protein, magie, selen và nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng khác.

Nếu có thói quen uống thực phẩm bổ sung trước khi đi ngủ, ăn những loại cá này vào bữa tối có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ và bổ sung lượng omega-3 cần thiết hằng ngày.

Omega-3 là chất béo thiết yếu mà cơ thể cần cho các chức năng như tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể. Hầu hết các chuyên gia khuyên nên bổ sung khoảng 250 - 500 mg acid béo omega-3 EPA và DHA mỗi ngày.

Omega-3 có thể được bổ sung thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đặc biệt là bằng cách ăn các loại hải sản giàu DHA và EPA như cá hồi, cá mòi và cá thu. Các nguồn omega-3 (ALA) có nguồn gốc thực vật bao gồm: hạt lanh, hạt chia, quả óc chó và các loại dầu như dầu hạt lanh, dầu hạt cải và dầu đậu nành.

Ngoài ra còn có các loại thực phẩm chức năng dành cho những người cần hỗ trợ thêm nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng.

Theo suckhoedoisong.vn