5 lợi ích của sữa nghệ đối với sức khỏe

Sữa nghệ, còn được gọi là ’sữa vàng', là thức uống truyền thống được nhiều người sử dụng để hỗ trợ sức khỏe. Nhờ chứa curcumin và các dưỡng chất từ sữa, loại đồ uống này có thể góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và cải thiện giấc ngủ khi dùng hợp lý.

Sữa nghệ là thức uống có nguồn gốc từ y học cổ truyền Ấn Độ (Ayurveda), được chế biến từ nghệ kết hợp với sữa động vật hoặc sữa thực vật. Ngoài công thức cơ bản, nhiều người còn thêm gừng, quế, hạt tiêu đen hoặc mật ong để tăng hương vị.

Thành phần được quan tâm nhiều nhất trong nghệ là curcumin - hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, curcumin hấp thu khá kém qua đường tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy việc kết hợp với piperine trong hạt tiêu đen có thể làm tăng khả năng hấp thu của hoạt chất này. Bên cạnh curcumin, sữa còn cung cấp protein, canxi và vitamin D (đối với các sản phẩm được bổ sung vitamin D), giúp bổ sung giá trị dinh dưỡng cho thức uống.

Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe mà sữa nghệ có thể mang lại khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng:

1. Sữa nghệ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Curcumin trong nghệ đã được nghiên cứu rộng rãi nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Hai cơ chế này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, uống sữa nghệ trong chế độ ăn lành mạnh có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gia tăng.

2. Hỗ trợ sức khỏe xương

Một ly sữa nghệ không chỉ cung cấp curcumin mà còn bổ sung các dưỡng chất quan trọng từ sữa như canxi và vitamin D - hai yếu tố cần thiết để duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Trong khi đó, tình trạng viêm mạn tính được cho là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp. Nhờ đặc tính chống viêm, curcumin được cho là có thể góp phần hỗ trợ chức năng xương khớp khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên.

Đối với người lớn tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh, việc đảm bảo đủ canxi, vitamin D cùng lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả để bảo vệ hệ xương.

Một ly sữa nghệ giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

3. Có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa

Trong y học cổ truyền, nghệ từ lâu đã được sử dụng nhằm hỗ trợ các triệu chứng khó tiêu. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có thể kích thích sản xuất dịch mật - thành phần đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa chất béo. Nhờ đó, ở một số người, sữa nghệ có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu sau bữa ăn.

Ngoài ra, đặc tính chống viêm của curcumin cũng đang được nghiên cứu về vai trò trong việc hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau giữa từng người và chưa đủ bằng chứng để coi sữa nghệ là phương pháp điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Những người mắc bệnh sỏi mật hoặc tắc mật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhiều nghệ vì hoạt chất này có thể kích thích tiết mật.

4. Có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nhiều người có thói quen uống một cốc sữa nghệ ấm trước khi đi ngủ. Sữa chứa axit amin tryptophan, là tiền chất tham gia quá trình tổng hợp serotonin và melatonin - hai chất liên quan đến điều hòa giấc ngủ. Bên cạnh đó, một thức uống ấm vào buổi tối cũng có thể tạo cảm giác thư giãn, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Riêng curcumin chưa có đủ bằng chứng mạnh để khẳng định có tác dụng trực tiếp giúp ngủ ngon. Tuy nhiên, nhờ khả năng hỗ trợ giảm phản ứng viêm và góp phần cải thiện cảm giác dễ chịu ở một số người, sữa nghệ có thể là lựa chọn phù hợp trong thói quen thư giãn trước giờ ngủ.

Tuy nhiên, nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào các thực phẩm hoặc đồ uống hỗ trợ.

5. Có thể giúp giảm viêm

Viêm mạn tính được xem là một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2, viêm khớp và một số rối loạn chuyển hóa. Curcumin là hoạt chất được nghiên cứu nhiều nhất trong nghệ nhờ khả năng điều hòa một số chất trung gian gây viêm trong cơ thể. Một số thử nghiệm lâm sàng cho thấy curcumin có thể góp phần giảm các dấu hiệu viêm và hỗ trợ giảm đau nhẹ ở người bị viêm khớp hoặc đau cơ sau vận động.

Tuy nhiên, lượng curcumin trong một cốc sữa nghệ thường không cao như các chế phẩm bổ sung được sử dụng trong nghiên cứu. Vì vậy, không nên kỳ vọng sữa nghệ có tác dụng điều trị bệnh hay thay thế thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Mặc dù nhìn chung an toàn khi sử dụng với lượng vừa phải trong thực phẩm, sữa nghệ không phù hợp với tất cả mọi người. Những người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc điều trị đái tháo đường hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên các sản phẩm chứa nhiều nghệ hoặc curcumin vì có thể xảy ra tương tác thuốc. Ngoài ra, người bị dị ứng với sữa, không dung nạp lactose hoặc mắc một số bệnh lý về đường mật cũng cần cân nhắc khi sử dụng.

Sữa nghệ là thức uống giàu giá trị dinh dưỡng và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh chứ không phải phương pháp điều trị bệnh. Để đạt hiệu quả tốt nhất, người dân nên kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ nếu đang mắc bệnh mạn tính.

Theo suckhoedoisong