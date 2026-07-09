Hướng dẫn quản lý đột quỵ AHA/ASA 2026 và tối ưu hóa thực hành tại tỉnh Phú Thọ

Chiều 9/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hội thảo cập nhật hướng dẫn quản lý đột quỵ AHA/ASA 2026 và tối ưu hóa thực hành tại tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thần kinh và đột quỵ Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật kiến thức về quản lý điều trị đột quỵ não nội viện; hướng dẫn và thực tế triển khai mở rộng cửa sổ can thiệp lấy huyết khối trong nhồi máu não cấp và ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não cấp.

Bác sĩ Lê Na - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu khai mạc.

Đây cũng là dịp để các cơ sở y tế chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ trên địa bàn tỉnh.

GS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam chủ trì buổi hội thảo.

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn xác định đột quỵ là một trong những lĩnh vực chuyên sâu cần ưu tiên phát triển. Năm 2026, chuyên ngành đột quỵ của bệnh viện là một trong năm chuyên khoa được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao chuyên môn cho các đơn vị y tế trong khu vực.

Các chuyên gia cập nhật những thay đổi quan trọng nhất trong hướng dẫn quản lý đột qụy năm 2026.

Đột quỵ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn cầu, trong đó Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do đột quỵ cao. Đặc biệt, tại tỉnh Phú Thọ, với đặc thù dân cư phân bố không đồng đều, việc tiếp cận dịch vụ cấp cứu, can thiệp sớm trong “thời gian vàng” của người bệnh đột quỵ còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng và triển khai mạng lưới đột quỵ toàn tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng nhằm liên kết đồng bộ các tuyến y tế, từ bệnh viện tuyến tỉnh đến các trung tâm y tế, trạm y tế, bảo đảm người bệnh đột quỵ được phát hiện, xử trí, chuyển tuyến, điều trị và phục hồi chức năng kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Gia Thái - Hoài Vũ