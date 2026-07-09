Quảng Yên hoàn thành đợt 1 khám sức khoẻ miễn phí cho gần 660 người cao tuổi

Từ ngày 10/6 đến 9/7, Trạm Y tế xã Quảng Yên đã hoàn thành đợt 1 Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi năm 2026. Sau một tháng triển khai, gần 660 người cao tuổi trên địa bàn được khám, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính.

Để chương trình triển khai hiệu quả, Trạm Y tế xã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, giúp người dân nắm bắt đầy đủ thời gian, địa điểm và nội dung khám.

Cơ sở vật chất y tế khang trang, tạo thuận lợi cho việc đón tiếp và tổ chức khám sức khoẻ cho người cao tuổi trong xã.

Trong 15 buổi khám tại các điểm y tế trên địa bàn, người cao tuổi được khám lâm sàng tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, siêu âm miễn phí, sàng lọc các bệnh không lây nhiễm và bệnh mạn tính thường gặp. Các y, bác sĩ cũng tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã còn hỗ trợ người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đối với các trường hợp đủ điều kiện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Bác sĩ Trạm y tế xã sử dụng máy siêu âm kiểm tra sức khoẻ cho người cao tuổi.

Việc hoàn thành đợt 1 chương trình giúp nâng cao tỷ lệ người cao tuổi được quản lý sức khỏe, đồng thời phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để theo dõi, điều trị kịp thời. Thời gian tới, Trạm Y tế xã Quảng Yên sẽ triển khai đợt 2, phấn đấu trên 90% người cao tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Hồng Nhung