Nâng cao kiến thức phòng biến chứng cho người bệnh đái tháo đường

{title}
{publish}
{head}
Ngày 11/7, Câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Biến chứng thần kinh trong bệnh đái tháo đường - nhận biết sớm và điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề "Biến chứng thần kinh trong bệnh đái tháo đường - nhận biết sớm và điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ra đời ngày 31/3/2014. Hiện nay, câu lạc bộ có gần 400 thành viên.
3 tháng một lần, các thành viên được các chuyên gia Hội nội tiết đái tháo đường Hà Nội và các bác sĩ khoa Nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn, cung cấp kiến thức về cách phát hiện, phòng bệnh; giải đáp những thắc mắc để có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Tham gia câu lạc bộ, người bệnh có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kiến thức trong điều trị và giúp nhau vượt qua bệnh tật.
Chuyên gia, bác sĩ giải đáp thắc mắc để có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả.
Người bệnh nêu ý kiến về những biểu hiện bệnh của mình nhờ bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị.
Tỉnh Phú Thọ có trên 7.000 người mắc bệnh đái tháo đường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang quản lý, điều trị cho trên 3.000 người bệnh đái tháo đường.
Các bác sỹ cho biết, đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa, cụt chi, bệnh tim mạch, suy thận và tử vong sớm. Bệnh đái tháo đường, trong đó chủ yếu là đái tháo đường Tuyp 2 thường được phát hiện muộn với những biến chứng nặng nề, chi phí điều trị tốn kém. Vì vậy, nếu phát hiện sớm, được chữa trị đúng và bệnh nhân điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp thì có thể sống khỏe mạnh bình thường.
Gia Thái
baophutho.vn Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng việc làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tạo bước chuyển...
baophutho.vn Sáng 11/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Y Dược tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xu hướng mới trong điều trị thoái...
Theo y học cổ truyền, tỳ là cơ quan giữ vai trò chủ vận hóa thức ăn, là nguồn sinh hóa khí và huyết. Khi tỳ khỏe, cơ thể tiêu hóa tốt, ăn ngon, hấp thu đầy đủ dưỡng chất và có...
Mướp đắng (khổ qua) là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng vị đắng khiến nhiều người e ngại. Tham khảo các cách sơ chế và chế biến cực đơn giản giúp loại bỏ vị đắng mà vẫn giữ...
Ổi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp tăng hấp thụ sắt. Nghiên cứu mới cho thấy, uống nước ép ổi kết hợp với viên uống bổ sung sắt có lợi cho những người bị thiếu máu do...
Sở hữu diện mạo rạng rỡ không chỉ đến từ mỹ phẩm bên ngoài. Việc bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng chính là bí quyết dưỡng nhan cốt lõi, giúp bạn đẹp da và nuôi dưỡng một...
baophutho.vn Ngày Dân số Thế giới năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Luật Dân số năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu bước chuyển quan trọng...