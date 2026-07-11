Nâng cao kiến thức phòng biến chứng cho người bệnh đái tháo đường

Ngày 11/7, Câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Biến chứng thần kinh trong bệnh đái tháo đường - nhận biết sớm và điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề "Biến chứng thần kinh trong bệnh đái tháo đường - nhận biết sớm và điều trị để nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Câu lạc bộ đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ra đời ngày 31/3/2014. Hiện nay, câu lạc bộ có gần 400 thành viên.

3 tháng một lần, các thành viên được các chuyên gia Hội nội tiết đái tháo đường Hà Nội và các bác sĩ khoa Nội tiết đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn, cung cấp kiến thức về cách phát hiện, phòng bệnh; giải đáp những thắc mắc để có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Tham gia câu lạc bộ, người bệnh có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kiến thức trong điều trị và giúp nhau vượt qua bệnh tật.

Chuyên gia, bác sĩ giải đáp thắc mắc để có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả.

Người bệnh nêu ý kiến về những biểu hiện bệnh của mình nhờ bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị.

Tỉnh Phú Thọ có trên 7.000 người mắc bệnh đái tháo đường. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang quản lý, điều trị cho trên 3.000 người bệnh đái tháo đường.

Các bác sỹ cho biết, đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa, cụt chi, bệnh tim mạch, suy thận và tử vong sớm. Bệnh đái tháo đường, trong đó chủ yếu là đái tháo đường Tuyp 2 thường được phát hiện muộn với những biến chứng nặng nề, chi phí điều trị tốn kém. Vì vậy, nếu phát hiện sớm, được chữa trị đúng và bệnh nhân điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp thì có thể sống khỏe mạnh bình thường.

Gia Thái