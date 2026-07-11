Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc khẳng định chất lượng từ việc phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu

Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng việc làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tạo bước chuyển mạnh mẽ về năng lực chuyên môn. Nhiều kỹ thuật hiện đại trước đây chỉ thực hiện ở tuyến Trung ương, nay được triển khai thường quy tại bệnh viện, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc hiện có quy mô 1.300 giường bệnh với 47 khoa, phòng, trung tâm cùng với hệ thống máy móc hiện đại như: Hệ thống cộng hưởng từ 1,5 Tesla; chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); chụp SPECT/CT phục vụ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh.

Để làm chủ các kỹ thuật hiện đại, bệnh viện luôn xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định. Hiện đơn vị có gần 1.400 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 329 bác sĩ, nhiều bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú; hơn 500 điều dưỡng cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Song song với đào tạo nội bộ, bệnh viện thường xuyên cử cán bộ đi học tập tại các bệnh viện tuyến Trung ương theo Đề án 1816; tổ chức các hội thảo khoa học, hội chẩn từ xa với các bệnh viện đầu ngành.

Là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, đơn vị có điều kiện thuận lợi để đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận nhanh các kỹ thuật tiên tiến, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc phẫu thuật nội soi đường vào hoàn toàn ngoài phúc mạc (Tep) trong thoát vị bẹn.

Đến nay, bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt thực hiện 16.112/19.438 danh mục dịch vụ kỹ thuật; trong đó đã triển khai thực hiện thường quy 12.352 kỹ thuật, đạt 63,5% tổng số danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế.

Nhiều kỹ thuật khó yêu cầu cao về trình độ chuyên môn và hệ thống trang thiết bị được thực hiện thường xuyên, mang lại cơ hội điều trị ngay tại địa phương cho người bệnh. Nổi bật như các kỹ thuật: Tim phổi nhân tạo trong hồi sức tích cực; lọc máu liên tục; hạ thân nhiệt chỉ huy; điều trị nhồi máu não cấp bằng Alteplase; nút mạch điều trị u gan; u xơ tử cung; can thiệp lấy huyết khối mạch não; nút phình động mạch não; khoan phá mảng xơ vữa vôi hóa động mạch vành; chụp và đặt stent động mạch vành; thay khớp gối, khớp háng nhân tạo 3 D; thay đĩa đệm cột sống, nối chi thể đứt rời hoàn toàn...

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc lấy máu tự thân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp tục mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại thần kinh và ngoại tiết niệu; triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi hai cổng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phẫu thuật nội soi u tuyến thượng thận.

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho một bệnh nhân nữ 59 tuổi mắc u đa tủy xương. Đây là một trong những kỹ thuật điều trị chuyên sâu và hiện đại nhất trong lĩnh vực huyết học, đánh dấu bước phát triển mới của ngành Y tế Phú Thọ và đưa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trở thành một trong rất ít các bệnh viện tuyến tỉnh làm chủ được kỹ thuật này.

Là bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại bệnh viện, bà Đoàn Thị Trang (TP Hải Phòng) chia sẻ: "Sau nhiều đợt điều trị tại Viện Huyết học Trung ương, tôi được giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để ghép tế bào gốc. Ở đây, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bác sĩ tận tình và chi phí hợp lý. Sau ghép, sức khỏe của tôi ổn định và tiến triển tốt”.

Người dân được hưởng lợi ngay tại địa phương

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã khám cho hơn 158.000 lượt người, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; điều trị nội trú hơn 43.000 lượt bệnh nhân; thực hiện gần 7.000 ca phẫu thuật. Công suất sử dụng giường bệnh đạt tới 130%.

Đáng chú ý, tỷ lệ chuyển tuyến tiếp tục giảm, chỉ còn 3,4% đối với bệnh nhân nội trú và 1,3% bệnh nhân ngoại trú. Mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 94,71%, ngoại trú đạt 94,72%; gần 99% người bệnh sẵn sàng quay trở lại khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Những con số này phản ánh rõ nét hiệu quả của việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu gắn với nâng cao chất lượng phục vụ.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành bệnh viện chuyên sâu của khu vực.

Bác sĩ CK II, Thầy thuốc ưu tú Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Chúng tôi hướng tới bệnh viện chuyên sâu của khu vực, trong đó luôn xác định phát triển kỹ thuật mới, khó là yếu tố then chốt. Để thực hiện được mục tiêu, bệnh viện tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương để chuyển giao kỹ thuật; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại. Mục tiêu gần nhất là thành lập Trung tâm Huyết học lâm sàng, mô phôi vào năm 2027, tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép thận, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm áp lực chi phí và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên”.

Việc liên tục triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng hợp tác với các bệnh viện đầu ngành, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và lấy người bệnh làm trung tâm đang tạo nền tảng vững chắc để Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nâng tầm chất lượng khám chữa bệnh, khẳng định vị thế trong hệ thống y tế khu vực và cả nước.

Thu Hoài