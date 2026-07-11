Đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần người dân hơn

Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS, KHHGĐ) đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng có mức sinh cao, không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về dân số, mà còn hướng tới sự thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ cơ sở. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với Bác sĩ CKII Trịnh Hải Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê xung quanh vấn đề này.

Bác sĩ CKII Trịnh Hải Đồng.

Phóng viên: Thưa bác sĩ, với đặc thù địa bàn có đông đồng bào Công giáo, thời gian qua Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã triển khai công tác dân số và phát triển như thế nào để vừa phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đạt hiệu quả?

Bác sĩ Trịnh Hải Đồng: Đối với chúng tôi, đặc thù địa phương không phải là rào cản mà là cơ sở để lựa chọn cách làm phù hợp. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã tham mưu xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề về công tác dân số và phát triển, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên tinh thần tôn trọng tín ngưỡng, lấy sức khỏe của người dân làm mục tiêu chung.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh, mở rộng tầm soát trước sinh và sơ sinh hay tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, Trung tâm đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông để phù hợp với từng nhóm đối tượng. 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã phối hợp với các thôn tổ chức 144 buổi truyền thông chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bệnh tan máu bẩm sinh, bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh... thu hút hơn 7.000 lượt người tham dự. Đồng thời, phối hợp với các trường học tổ chức 24 buổi ngoại khóa cho hơn 1.000 học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, tình dục an toàn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhận thức của người dân về công tác dân số tiếp tục được nâng lên. Người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS, KHHGĐ và sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Phóng viên: Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã đồng loạt triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 6 xã trên địa bàn nhằm hướng tới những mục tiêu trọng tâm nào, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Trịnh Hải Đồng: Chúng tôi xác định mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là đưa các dịch vụ chăm sóc SKSS đến gần người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn, để mọi người đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu ngay tại địa phương. Bởi thực tế, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chỉ đến cơ sở y tế khi đã mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, các bệnh lý về SKSS nếu được phát hiện sớm sẽ điều trị hiệu quả hơn, giảm nhiều chi phí và hạn chế những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình cũng như chất lượng dân số.

Cùng với truyền thông, chiến dịch còn đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, khám, cung cấp dịch vụ ngay tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS, KHHGĐ; tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; phát hiện sớm các bệnh phụ khoa; tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình dân số và phát triển.

Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở xã Đồng Lương.

Phóng viên: Người dân, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các cặp vợ chồng đã được tiếp cận những dịch vụ và lợi ích cụ thể ra sao khi tham gia chiến dịch?

Bác sĩ Trịnh Hải Đồng: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đã huy động đội ngũ cán bộ chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế xã tổ chức tư vấn, khám phụ khoa, phát hiện sớm các bệnh lý về đường sinh sản, tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đặt dụng cụ tử cung, tư vấn sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Cùng với việc cung cấp dịch vụ, đội ngũ cán bộ y tế còn dành nhiều thời gian tư vấn trực tiếp cho từng đối tượng về chế độ chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp cũng như những lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Qua đó, giúp người dân thay đổi dần thói quen chỉ đi khám khi có bệnh, chuyển sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm.

Kết quả bước đầu cho thấy chiến dịch đã đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Trong đợt 1 triển khai tại 6 xã, các điểm cung cấp dịch vụ đã khám phụ khoa và tư vấn điều trị cho 314 trường hợp, thực hiện 160 ca đặt dụng cụ tử cung. Đây là những con số phản ánh hiệu quả của việc đưa dịch vụ về tận cơ sở, đồng thời khẳng định khi được tạo điều kiện thuận lợi, người dân sẵn sàng tham gia và sử dụng các dịch vụ chăm sóc SKSS.

Phóng viên: Qua quá trình triển khai, bác sĩ đánh giá như thế nào về hiệu quả của chiến dịch trong việc nâng cao chất lượng dân số?

Bác sĩ Trịnh Hải Đồng: Điều khiến chúng tôi phấn khởi là chiến dịch đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cộng tác viên dân số. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi công tác dân số không chỉ là trách nhiệm, nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ở các địa phương triển khai chiến dịch, chính quyền đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác tuyên truyền, huy động người dân tham gia. Đội ngũ cán bộ y tế và cộng tác viên dân số đến từng khu dân cư, từng gia đình để tư vấn, vận động, giải đáp những băn khoăn của người dân về chăm sóc SKSS, KHHGĐ và các dịch vụ sàng lọc. Vì thế, 6 tháng đầu năm, 95% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch; hơn 98% thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn kiến thức về SKSS, KHHGĐ. Riêng tỷ số giới tính khi sinh giảm còn 112,7 bé trai/100 bé gái, thấp hơn cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy công tác dân số đang từng bước chuyển từ việc hoàn thành các chỉ tiêu hành chính sang hướng nâng cao chất lượng dân số, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động.

Phóng viên: Để duy trì hiệu quả sau chiến dịch, thời gian tới Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì nhằm mở rộng độ bao phủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn?

Bác sĩ Trịnh Hải Đồng: Quan điểm của chúng tôi là chăm sóc sức khỏe sinh sản phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và đưa dịch vụ đến gần người dân nhất. Vì vậy, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì công tác truyền thông, nâng cao chất lượng chuyên môn tại tuyến cơ sở và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS sản thuận lợi, an toàn. Đặc biệt, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS đợt 2, dự kiến thực hiện trong quý III/2026, nhằm mở rộng độ bao phủ dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Việc đưa dịch vụ chăm sóc SKSS đến gần người dân chính là giải pháp hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng dân số và xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Hồng Nhung (Thực hiện)