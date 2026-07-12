4 thói quen buổi tối giúp trái tim được ‘sửa chữa’ trong khi ngủ

Không chỉ ban ngày, trái tim cũng cần được nghỉ ngơi và phục hồi trong khi ngủ. Duy trì 5 thói quen đơn giản trước khi đi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Nhiều người cho rằng thói quen vào đầu ngày mới là yếu tố quyết định sức khỏe. Tuy nhiên, theo TS. Vassily Eliopoulos, chuyên gia về tuổi thọ được đào tạo tại Đại học Cornell, Mỹ và đồng sáng lập, giám đốc y tế của Longevity Health, khoảng thời gian trước khi đi ngủ mới là giai đoạn đặc biệt quan trọng đối với hệ tim mạch.

Nguyên nhân do khi cơ thể nghỉ ngơi, hệ tim mạch sẽ thực hiện các quá trình phục hồi và sửa chữa những tổn thương xảy ra trong ngày. Tuy nhiên, khả năng phục hồi này phụ thuộc rất lớn vào những gì mỗi người thực hiện trong khoảng 90 phút cuối cùng trước khi đi ngủ.

Việc xây dựng một số thói quen đơn giản vào buổi tối không hề tốn quá nhiều thời gian nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe tim mạch và chất lượng giấc ngủ. Dưới đây là 5 thói quen buổi tối không thể thiếu để tăng cường sức khỏe tim mạch.

1. Ngừng ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ

Không nên ăn tối muộn là thói quen giúp giữ gìn sức khỏe trái tim.

Ăn tối sớm được xem là một trong những thói quen tốt cho sức khỏe tim mạch. Thời điểm ăn tối tốt nhất là ba giờ trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp cơ thể có đủ thời gian sử dụng năng lượng từ thức ăn trước khi bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Ngược lại, ăn quá muộn có thể khiến cơ thể vẫn phải tiêu hóa thức ăn trong lúc ngủ, ảnh hưởng đến quá trình xử lý glucose.

Hơn nữa, việc ăn quá muộn có thể khiến cơ thể vẫn phải tiếp tục tiêu hóa khi đã lên giường ngủ, từ đó ảnh hưởng đến khả năng điều hòa đường huyết và các quá trình phục hồi diễn ra trong đêm.

2. Giữ phòng ngủ mát mẻ

Nhiệt độ môi trường ngủ có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ và gián tiếp tác động đến sức khỏe tim mạch. Phòng ngủ nên được duy trì ở mức mát mẻ, thông thoáng và tạo cảm giác dễ chịu để cơ thể thuận lợi hạ thân nhiệt tự nhiên khi bước vào giấc ngủ.

Ngược lại, nếu phòng ngủ quá nóng hoặc bí bách, chất lượng giấc ngủ có thể bị suy giảm, làm tăng tình trạng thức giấc giữa đêm và ngủ không sâu. Về lâu dài, giấc ngủ kém chất lượng được xem là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa.

3. Dành 5 phút cho bài tập thở chậm trước khi ngủ

Một thói quen đơn giản khác được khuyến khích là thực hiện bài tập thở chậm trong khoảng 5 phút trước giờ đi ngủ. Cách thực hiện khá đơn giản: Hhít vào trong 4 giây và thở ra trong 6 giây, lặp lại liên tục trong vài phút.

Kiểu thở này giúp cơ thể giảm căng thẳng, hỗ trợ làm giảm hormone stress cortisol và thúc đẩy trạng thái thư giãn của hệ thần kinh phó giao cảm, thời điểm mà quá trình phục hồi tim mạch diễn ra mạnh mẽ nhất.

4. Thói quen đi ngủ đúng giờ mỗi ngày

Duy trì giờ đi ngủ cố định, kể cả vào cuối tuần, là một trong những thói quen buổi tối có tác động mạnh nhất đối với sức khỏe. Ngủ không đúng giờ hoặc thường xuyên thay đổi lịch ngủ có thể làm tăng nồng độ cortisol, ngay cả khi tổng thời gian ngủ vẫn được đảm bảo.

Việc đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn hỗ trợ cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định, từ đó mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Sức khỏe tim mạch không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống hay việc tập luyện ban ngày mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ những thói quen trước khi đi ngủ. Một số thói quen như trên có thể góp phần cải thiện chất lượng nghỉ ngơi và hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Theo suckhoedoisong.vn