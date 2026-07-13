Chương trình “Giọt hồng tri ân - Nghĩa tình tháng 7” tiếp nhận 150 đơn vị máu

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Hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ năm 2026, sáng 13/7, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng tri ân - Nghĩa tình tháng 7” thu hút đông đảo cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân tham gia.
Các tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.
Ngay từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên y tế và người dân đã có mặt để đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và thực hiện hiến máu theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn.
Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 150 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Chương trình "Giọt hồng tri ân" được tổ chức trong dịp tháng 7 hằng năm nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Đây cũng là hoạt động nhân đạo thường niên của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, thể hiện trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời góp phần lan toả ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.
Thu Hoài - Nguyễn Toàn
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