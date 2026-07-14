Đức Nhàn: Người dân phải đi đường vòng do sạt lở

Ngày 14/7, đồng chí Đinh Văn Thành, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Đức Nhàn cho biết: Do nền đất, đá yếu và rời rạc, ngày 13/7, tại Km3+520 đoạn từ tỉnh lộ 433 đi xóm Đầm Phế đã xảy ra sạt lở taluy dương. Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 50m; đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Hiện người dân phải di chuyển theo tuyến đường vòng để bảo đảm an toàn trong thời gian chờ khắc phục sự cố.

Hiện trường điểm sạt trượt trên đường 433 đi xóm Đầm Phế. Ảnh: CTV

Cũng theo đồng chí Đinh Văn Thành, hiện tại khu vực đang rất nguy hiểm, do đất đá tiếp tục sạt trượt. Đến sáng 14/7, tuyến đường này vẫn đang bị tắc, các phương tiện và người dân không thể lưu thông được do hiện tượng sạt trượt vẫn tiếp diễn.

UBND xã Đức Nhàn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành cắm nhiều biển cảnh báo trên tuyến và cấm người, phương tiện lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Nhiều biển cảnh báo đã được UBND xã chỉ đạo các lực lượng chức năng cắm dọc tuyến. Ảnh: CTV

UBND xã đã triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để thông tuyến. Tuy nhiên, hiện tượng sạt trượt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Do đó, các phương tiện thi công hiện chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Đến sáng nay 14/7, các phương tiện thi công để thông tuyến chưa tiếp cận được hiện trường do khu vực sạt trượt vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: CTV

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Tự