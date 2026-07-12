Cảnh báo lừa đảo giả mạo fanpage Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kêu gọi từ thiện

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sử dụng tên gọi, hình ảnh và nội dung sao chép từ fanpage chính thức của Bệnh viện để đăng tải các thông tin kêu gọi quyên góp, ủng hộ người bệnh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các đối tượng đã sao chép giao diện, hình ảnh, bài viết của fanpage chính thức để tạo sự nhầm lẫn. Đồng thời, chúng sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả mạo đăng bình luận, chia sẻ hình ảnh chuyển khoản ủng hộ nhằm tạo lòng tin, đánh vào sự cảm thông của cộng đồng để dụ dỗ người dân chuyển tiền.

Trang fanpage giả mạo.

Nội dung kêu gọi chuyển tiền giả mạo.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khẳng định: Hiện nay, Bệnh viện chỉ có một fanpage chính thức được Facebook xác thực bằng dấu tích xanh, sử dụng hình ảnh nhận diện thống nhất của Bệnh viện. Mọi thông tin về hoạt động chuyên môn, khám chữa bệnh và các chương trình của Bệnh viện đều được đăng tải trên fanpage này.

Trang fangage chính thức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước tình trạng trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ fanpage trước khi tiếp cận thông tin; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo các lời kêu gọi từ những trang không chính thống.

Khi phát hiện fanpage có dấu hiệu giả mạo, người dân nên chủ động báo cáo (report) với Facebook và thông tin tới cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hướng dẫn báo cáo trang fangape giả mạo.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan, đơn vị; không chia sẻ hoặc tương tác với các bài viết có dấu hiệu lừa đảo để tránh tiếp tay cho các đối tượng xấu.

Hoài Vũ