Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tỉnh lộ 443

Tỉnh lộ 443 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã Lạc Lương, Yên Phú, Lạc Sơn, Toàn Thắng và Ngọc Sơn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều đoạn tuyến đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão khi nguy cơ sạt lở, ngập úng luôn hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Cán bộ Phòng Tuần kiểm đường bộ 4 hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại Km35+900 thuộc tỉnh lộ 443 đảm bảo an toàn.

Qua khảo sát thực tế, tại Km35+900, mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng. Đáng chú ý, đoạn cua gấp dạng “tay áo” có độ dốc từ 9-10%, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Đối với các phương tiện có tải trọng lớn, việc lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, thậm chí đã xảy ra tình trạng bánh xe, thân xe va quệt vào taluy dương khi ôm cua.

Anh Nguyễn Văn Hùng – lái xe tải thu mua nông sản đến từ Hà Nội cho biết: "Mỗi khi đi qua khu vực này vào mùa mưa, chúng tôi đều rất áp lực, nhất là với xe tải trọng lớn. Khúc cua vừa hẹp, vừa dốc, lại khuất tầm nhìn nên luôn phải giảm tốc độ, bấm còi cảnh báo và căn lái cẩn thận. Khi mặt đường trơn trượt, việc điều khiển xe càng khó khăn hơn. Mong các cơ quan chức năng sớm cải tạo mặt đường, mở rộng khúc cua và bổ sung hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện."

Tỉnh lộ 443 là tuyến đường huyết mạch kết nối các xã vùng cao thuộc địa bàn huyện Lạc Sơn (cũ). Hiện tuyến cơ bản vẫn bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, do đi qua nhiều khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, vào mùa mưa bão, tuyến đường thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở taluy, sụt trượt mái dốc, ngập úng cục bộ và hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguy cơ lớn nhất trên tuyến đường là tình trạng sạt lở taluy dương, taluy âm tại các khu vực có địa chất yếu, địa hình dốc, vách đá. Khi mưa lớn kéo dài, đất đá sạt trượt, tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, một số vị trí ngầm tràn trên tuyến có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, lũ kéo dài, dẫn đến ngập sâu, gây chia cắt giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tỉnh lộ 443 có tổng chiều dài 41,1 km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh (địa phận xã Lạc Lương), điểm cuối tại xã Ngọc Sơn. Qua rà soát, trên tuyến hiện có 10 vị trí có nguy cơ sạt lở cao: Km1+200, Km1+800, Km7+850, Km8+780, Km14+850, Km36+680 và Km36+780... Đây là những điểm đã từng xảy ra hiện tượng xói mòn, sạt lở trong mùa mưa năm 2025 và nguy cơ tiếp tục phát sinh khi có mưa lớn kéo dài.

Anh Bùi Văn Chung, nhân viên tuần đường phụ trách tỉnh lộ 443 cho biết: "Trong mùa mưa bão, đơn vị tăng cường tần suất tuần tra, đặc biệt sau các trận mưa lớn nhằm kịp thời phát hiện đất đá tràn xuống mặt đường, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ hoặc các vị trí mất an toàn. Khi phát hiện sự cố, chúng tôi báo cáo ngay đơn vị quản lý để xử lý, đồng thời đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn và bảo đảm giao thông thông suốt."

Biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trên tuyến đường tỉnh lộ 443.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Tuần kiểm đường bộ tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm xung yếu; bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo, phương án phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, đề xuất các phương án sửa chữa, nâng cấp các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn trên tuyến đường.

Ông Đặng Trung Kiên - Phụ trách Phòng Tuần kiểm đường bộ 4, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ cho biết: Để chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến tỉnh lộ 443, đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung kinh phí cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời sửa chữa các hư hỏng, gia cố taluy, xử lý các điểm sạt lở và bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, Phòng Tuần kiểm đường bộ 4 cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ; khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các sự cố do mưa lũ gây ra.

Về phía đơn vị quản lý tuyến, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra hiện trường; khơi thông hệ thống thoát nước; phát quang cây; bổ sung biển báo tại các vị trí xung yếu. Đồng thời, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện để sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

Đức Anh