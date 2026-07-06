Xã Bình Xuyên: Tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, 45/87 hộ dân có đất thu hồi để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Bình Xuyên đã được xét duyệt đủ điều kiện giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của chính quyền địa phương trong rà soát, tháo gỡ các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Gần một thập kỷ chờ được giải quyết quyền lợi

Gia đình bà Nguyễn Thị Cam, thôn Quang Khải, xã Bình Xuyên (trước đây là thôn Đồng Nhạn, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) đã bàn giao hơn 7.000 m2 đất vào các năm 2012 và 2016 để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện II. Theo quy định, gia đình bà thuộc diện được xem xét giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cùng với 86 hộ dân khác có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, gia đình bà nhiều năm vẫn chưa được xem xét, giải quyết quyền lợi theo quy định.

Từ năm 2017, các hộ dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cấp, các ngành đề nghị xem xét, giải quyết. Bà Nguyễn Thị Cam cho biết, có thời điểm gia đình rất nản lòng khi vụ việc kéo dài nhiều năm, song với mong muốn quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm, bà cùng các hộ dân vẫn kiên trì kiến nghị, chờ cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Bình Xuyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ của từng trường hợp. Ngày 11/5/2026, UBND xã ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất đối với các hộ dân thôn Ngũ Hồ và thôn Đồng Nhạn (nay là thôn Quang Khải) có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bá Thiện II.

Qua rà soát, Hội đồng xét duyệt xác định 45/87 trường hợp đủ điều kiện được giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất. Danh sách đã được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn Quang Khải để người dân theo dõi, giám sát. Đối với các trường hợp còn lại, địa phương tiếp tục tiếp nhận ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân thôn Quang Khải, xã Bình Xuyên xem niêm yết danh sách các hộ đủ điều kiện xét duyệt giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng đất tại nhà văn hóa thôn.

Việc công bố danh sách các trường hợp đủ điều kiện được giao đất ở mang lại niềm vui cho các hộ dân sau nhiều năm chờ đợi. Kết quả này không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các gia đình mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc lắng nghe, rà soát và tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đây cũng là động lực để các hộ còn lại tiếp tục tin tưởng, phối hợp với chính quyền trong quá trình xem xét, giải quyết.

Chị Nguyễn Thị Dần - người dân thôn Quang Khải cho biết: Người dân rất phấn khởi khi những kiến nghị kéo dài đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Việc chính quyền địa phương hai cấp chủ động tiếp nhận ý kiến, công khai kết quả xét duyệt và đối thoại với người dân đã củng cố niềm tin của Nhân dân. Người dân kỳ vọng các trường hợp còn lại sẽ sớm được xem xét, giải quyết đúng quy định.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên giải đáp kiến nghị của người dân liên quan đến việc xét duyệt giao đất.

Chủ động giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Bình Xuyên đã tiếp nhận 170 đơn thư, ý kiến phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó có 104 đơn, ý kiến đã được giải quyết, trả lời; còn 66 đơn đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên trao đổi về kế hoạch rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên cho biết: Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa phương đã tập trung rà soát các vụ việc tồn đọng, trong đó có vụ việc của các hộ dân thôn Quang Khải. Quá trình xét duyệt được thực hiện công khai, đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện, Hội đồng xét duyệt tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

"Trên địa bàn có nhiều dự án đang triển khai, lĩnh vực đất đai luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Vì vậy, địa phương xác định việc chủ động giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong xử lý dứt điểm kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư, khiếu kiện kéo dài. Từ đó, góp phần củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định tình hình địa phương" - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên khẳng định.

Nguyễn Toàn