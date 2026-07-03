Khi ước mơ thành hiện thực

Từ hàng chục năm nay, con đường dẫn vào khu vực Tam Cửu (gồm các xã Khả Cửu, Thượng Cửu, Đông Cửu của huyện Thanh Sơn cũ) xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã có sự thay đổi, tuyến đường trên đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp, đồng thời xây dựng tuyến đường liên vùng nối với xã Tân Pheo, sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả vùng đi lên.

Tuyến đường nối xã Văn Miếu và xã Khả Cửu đang được triển khai sửa chữa, cải tạo.

Năm 2008, tuyến đường nối từ xã Văn Miếu đến xã Khả Cửu (hiện nay) được xây dựng với tổng chiều dài khoảng trên 20km, mặt đường rộng 5m theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Tuy nhiên, vùng Tam Cửu trước đây vốn là vùng có một số mỏ quặng cũng như lâm nghiệp phát triển mạnh, thường xuyên có các loại xe có trọng tải lớn qua lại đã nhanh chóng băm nát con đường sau hơn 2 năm được đưa vào sử dụng. Từ đó đến nay, chính quyền các xã đã nhiều lần có văn bản xin được sửa chữa, cải tạo tuyến đường nhưng chưa được triển khai. Anh Hà Văn Đông, người dân xã Khả Cửu cho biết: Tuyến đường dài khoảng 20 cây số nhưng chi chít ổ gà, ổ voi. Nguy hiểm nhất là những ngày có mưa lớn, khi ấy, những hố sâu 20-30cm tràn nước, nếu không phải là người thường xuyên qua lại đoạn đường này, nắm rõ được những chỗ có ổ trâu, ổ voi lớn thì nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Việc người đi xe máy bị ngã, đổ xe thì hầu như ngày nào cũng xảy ra. Mặc dù tuyến đường thỉnh thoảng được các doanh nghiệp khai thác quặng sửa chữa nhưng chỉ theo phương pháp đổ đá dăm vá tạm nên chỉ được một thời gian ngắn lại hư hỏng như cũ.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tuyến đường đã được UBND tỉnh có quyết định sửa chữa, cải tạo với tổng số kinh phí gần 170 tỷ đồng, bắt đầu được triển khai từ đầu tháng 3 năm 2026, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành. Ông Kiều Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Khả Cửu cho biết: Khi có thông tin tuyến đường được UBND tỉnh cấp kinh phí để cải tạo, sửa chữa, người dân khu vực Tam Cửu rất vui vì hạ tầng được cải tạo, nâng cấp là cơ hội lớn để người dân phát triển kinh tế. Trước đây, vì đường xấu nên nông, lâm sản bà con sản xuất được vận chuyển tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, chi phí bị đội lên khiến thu nhập bị giảm xuống.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau khi tuyến đường nối từ xã Văn Miếu đến xã Khả Cửu được sửa chữa, cải tạo thì UBND tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên kết vùng từ xã Tân Pheo đi xã Khả Cửu dài 11,52km với tổng kinh phí 360 tỷ đồng có chiều rộng mặt đường 5,5 m trải bê tông nhựa theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Sau khi 2 dự án trên hoàn thành sẽ mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế cho cả vùng. Ông Kiều Đức Mạnh cho biết thêm: Hiện nay, Khả Cửu đang xây dựng quy hoạch xây dựng khu du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác, kết hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương với tổng diện tích khoảng 50ha. Đây sẽ là điểm nhấn của địa phương trong phát triển kinh tế xanh, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương tập trung đầu tư sản xuất những sản phẩm có lợi thế của địa phương, xây dựng sản phẩm OCOP. Khi 2 tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần không nhỏ trong việc thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Quân Lâm